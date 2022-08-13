В Иркутской области средняя температура в первой декаде августа не достигла климатической нормы
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В Иркутской области средняя температура в первой декаде августа не достигла климатической нормы

В Иркутской области средняя температура в первой декаде августа не достигла климатической нормы

Первая декада августа в Иркутской области была прохладной: средняя температура не достигла уровня климатической нормы и оказалась на 1-2 градуса ниже многолетних значений. Погода в начале августа характеризовалась сменой атмосферных процессов от циклональной неустойчивости в первые дни месяца до антициклональной стабильности в конце декады. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

Теплых дней, когда самые высокие из максимальных температур воздуха достигали +25, +30 градусов, было мало — от трех до пяти. Ночным температурам этой декады свойственно постепенное охлаждение и по утрам можно почувствовать осеннюю прохладу. В ночь на 8 августа в Боханском, Эхирит-Булагатском и Качугском районах, в припочвенном слое воздуха, на высоте два сантиметра от поверхности земли отмечены заморозки интенсивностью -1,-2 градуса. Такие ранние заморозки опасны как для многих теплолюбивых культур, так и для яровых зерновых культур в период молочно-восковой спелости.

Осадки, выпадавшие в течение декады в Иркутской области, распределились неравномерно. Во многих районах сельскохозяйственной зоны области их выпало меньше нормы. Более существенные дожди количеством в две-три декадные нормы прошли в Братском, Тулунском, Куйтунском, на юге Усть-Илимского и Усть-Кутского районов. Большее количество осадков отмечено в Нижнеудинском и Нижнеилимском районах — три-четыре нормы первой декады августа.

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По материалам: irk

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