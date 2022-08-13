В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит отель, условия проживания
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В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит отель, условия проживания

В каких условиях отдыхает Ксения Собчак за границей: сколько стоит отель, условия проживания

В этом году зарубежный отдых для большинства россиян стал проблематичным. Из-за существенного падения доходов, санкций, запрета на въезд и ковидных ограничений отдыхать за пределами России стало и дорого, и опасно. Однако не все россияне решили ограничивать свои поездки.


На днях стало известно, что Ксения Собчак проводит свой отдых во Франции, в городе Биарриц. Телеведущая решила остановиться в элитном отеле Hotel du Palais Biarritz. Ранее на этом месте был замок. Считается, что Наполеон III подарил его своей возлюбленной – Евгении де Монтихо. В 1839 году резиденцию продали, и новый владелец переоборудовал ее под пятизвездочный отель.


В настоящее время комплекс принимает самых состоятельных лиц. В 60-х годах там отдыхал певец Фрэнк Синатра, а в 2019 году проходил съезд «Большой семерки». Соответственно, проживание в таком месте обойдется в круглую сумму.



По информации издания «Комсомольская правда», Собчак обустроилась в одном из самых красочных номеров – королевском люксе. Сутки проживания там обходятся в 5100 евро (около 325 тысяч рублей по официальному курсу). Согласно информации на сайте отеля, площадь номера – 100 кв. м., он оформлен в королевском стиле, обставлен антикварной мебелью. Посетителям предоставляется спальня с большой кроватью, комфортная гостиная и терраса, с которой открывается живописный вид на океан.


Ксения Анатольевна прибыла во Францию не только на отдых, но и работать. В этой стране у нее запланированы съемки. У кого Собчак намерена брать интервью, она не сообщила.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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