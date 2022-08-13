В конце августа в ледовом дворце «Байкал» стартует Кубок России по керлингу
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В конце августа в ледовом дворце «Байкал» стартует Кубок России по керлингу

В конце августа в ледовом дворце «Байкал» стартует Кубок России по керлингу

Спортсмены Иркутской области находятся на тренировочных сборах в Кисловодске, где готовятся к Кубкам России по керлингу среди смешанных команд и смешанных пар. Соревнования пройдут с 25 августа по 4 сентября в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сборы в Кисловодске продлятся до 22 августа. В них принимают участие Елизавета Трухина, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова, Николай Лысаков, Валерия Денисенко, Кирилл Палагней, Виктория Десова, Данила Мухорин, Елизавета Киселёва, Камиль Каримов.

В рамках тренировочных сборов запланировано проведение с 17 по 21 августа соревнований среди смешанных команд и смешанных пар. В турнире от Иркутской области будут участвовать Елизавета Трухина, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова, Николай Лысаков, Валерия Денисенко, Виктория Десова. После ребята возвращаются в Иркутск.

Кубок России по керлингу среди смешанных команд состоится с 25 по 29 августа, среди смешанных пар – с 31 августа по 4 сентября в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. Вход для зрителей свободный.

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По материалам: irk

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