В музее «Тальцы» проходит фестиваль казачьей культуры «Братина»

13 августа в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» открылся фестиваль казачьей культуры Сибирского федерального округа «Братина». В нем принимают участие делегации Алтайского и Красноярского краев, республик Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтай, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей. Иркутскую область представят участники из Усть-Илимска, Зимы, Усолья-Сибирского, Ангарска, Хомутово, Иркутского, Киренского, Черемховского, Боханского, Братского и Куйтунского районов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участников фестиваля приветствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Александр Бутин и губернатор региона Игорь Кобзев.

Участие в открытии фестиваля также приняли глава Иркутской метрополии русской православной церкви митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, атаман Иркутского войскового казачьего общества Анатолий Никитин, атаман Сибирского войскового казачьего общества Геннадий Привалов, атаман Енисейского войскового казачьего общества Павел Артамонов. Главным событием фестиваля стал смотр-конкурс казачьей культуры «Честные люди», в нем приняли участие 36 творческих коллективов. Выступления участников оценивало жюри, в составе которого искусствоведы, заслуженные работники культуры РФ, культурологи. По окончании конкурса для участников состоятся практикумы и методические занятия с привлечением специалистов в области традиционной казачьей культуры.

Программа фестиваля рассчитана на два дня: в воскресенье, 14 августа, состоится войсковой круг, или собрание, приуроченное к 30-летию создания Иркутского казачьего войска. Участие в нем примут представителей Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и атамана Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Также пройдет казачий форум «Сибирские казаки», на котором представители Центров казачьей культуры, творческие коллективы и сольные исполнители, представители органов управления культуры обменяются опытом. Особое внимание на форуме будет уделено секции по работе с казачьей молодежью. Ярким финалом фестиваля станет гала-концерт и награждение победителей смотра-конкурса «Честные люди».



