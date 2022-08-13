В России нашли чем ответить Эстонии, угрожающей закрыть Финский залив

Вадим Карасев

План министра обороны Эстонии Ханно Певкур по ограничению доступа российских кораблей в Финский залив невыполним, а в случае эскалации со стороны Таллина России придется принять ответные меры. Об этом в интервью порталу "Лента.ру" рассказал зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Как утверждает парламентарий, провокации, на которые нередко идут правительства прибалтийских республик, необходимо пресекать не только осуждением, но и конкретными ответными действиями со стороны Москвы. Швыткин раскритиковал отношение Таллина к России как к гипотетическому "внешнему агрессору" и призвал руководство Эстонии активнее заняться внутренней политикой.



"Нужно отметить, что для российских военных кораблей преград никаких нет. Мы не стремимся к эскалации напряженности. Однако такие провокационные заявления требуют не только осуждения, но и ответных действия с нашей стороны. Я бы советовал Эстонии думать о проблемах своих граждан, а не о какой-то вымышленной внешней агрессии", — заявил депутат Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что ВМФ России располагает достаточным количеством ракет "Циркон" и "Калибр", которые могут быть применены при условии возникновения реальной угрозы.

"Учитывая технические возможности противоракетной обороны со стороны Эстонии и Финляндии, я не вижу здесь каких-то новейших технологий, которые бы могли перехватить ракеты новейшего образца нашей страны", — отметил Швыткин.

В минувшую пятницу глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур выдвинул инициативу блокировать Финский залив для военных кораблей из России. Как утверждает министр, Эстония и Финляндия уже начали переговоры о дорожной карте совместной системы береговой ракетной обороны. По словам Певкура, данные меры позволят "закрыть" Финский залив для российского флота.

Как ранее писал Ruposters, американские военные на учениях отработали действия после атаки российских гиперзвуковых ракет. Согласно легенде учений, вследствие российского "удара" был разрушен стадион "Линкольн Файненшел Филд" и пострадал поезд, перевозящий хлор. В мероприятии поучаствовали не менее 550 военных и гражданских лиц, а мирных жителей, пострадавших от "агрессии России" изображали манекены.

Финны посоветовали Эстонии самой создать армию, а не взывать к НАТО

Читатели информационного портала Iltalehti скептически отнеслись к словам главы минобороны Эстонии Ханно Певкура о потенциальном превращении Балтики во "внутреннее море НАТО" и закрытии Финского залива для кораблей из России.

"Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?" — поинтересовался Ervasti.



"Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Ее даже не проверяли в реальных условиях. Так что давайте забудем обо всем этом. Вот и все", — написал пользователь pass_menp.

"Финляндия и Эстония? Наверное, скорее Финляндия и НАТО. У самой Эстонии ничего нет", — высказался MattiAalto.

"Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия", — ответил Harri_Kivel.

В начале июля главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде вместе с послами 30 стран НАТО подписали протоколы о вхождении двух скандинавских государств в альянс. 4 июля Хельсинки и Стокгольм завершили переговоры о присоединении к НАТО за один раунд, что стало абсолютным рекордом в истории организации.