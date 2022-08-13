В США напали на писателя Салмана Рушди. Его экстренно прооперировали

Вадим Карасев

На британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди было совершено нападение перед его запланированной лекцией в здании Института Чаутоквы в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Когда Рушди представляли публике, на сцену прорвался неизвестный в черной маске и нанес писателю несколько ударов ножом в шею и живот. Преступника задержали, им оказался 24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар. Мотив нападения пока не установлен, к расследованию подключилось ФБР.

Рушди госпитализировали и экстренно прооперировали. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Reuters агент писателя Эндрю Уайли.

Новости не очень хорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз, нервы в его руке разорваны, а его печень повреждена в результате ранения.

Салман Рушди — лауреат Букеровской премии за роман "Дети полуночи" и автор скандального романа "Сатанинские стихи", который вызвал в 1988 году протесты в мусульманском сообществе. Произведение посчитали богохульным и запретили в Иране. Лидер страны аятолла Рухолла Хомейни (ныне покойный) выпустил фетву, призывающую к убийству Рушди.

В своей лекции Рушди планировал рассказать о том, как США становится местом для самовыражения и убежищем для людей искусства, находящихся в изгнании.

Ольга Петелина