В Свердловском округе Иркутска продолжается благоустройство дворов

Мэр Иркутска Руслан Болотов совместно с депутатами городской думы Алексеем Колмаковым и Максимом Девочкиным посетил дворы Свердловского округа, которые в этом году ремонтируют за счет средств «депутатского фонда». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Во дворе дома по улице Грибоедова, 67 обустраивают парковочные карманы, асфальтируют проезд и площадки перед подъездами, устанавливают ограждения газонов и бордюры, монтируют полусферы, препятствующие проезду транспорта. На Лермонтова, 84 приводят в порядок территорию со стороны парадной и с торца дома, делают уклон для отвода дождевых вод. На территории домов на Курчатова, 2 и Леси Украинки, 32 обустраивают лестницу, ремонтируют тротуар, укладывают асфальт, устанавливают бордюр. О ходе работ рассказал депутат Максим Девочкин.



