В Запорожской области начали выдачу водительских прав российского образца

Выдача водительских удостоверений российского образца началась в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Для получения прав российского образца необходимо обратиться в отделение ГИБДД в Мелитополе с 9:00 до 18:00. В отделении нужно будет предоставить паспорт гражданина РФ, национальное водительское удостоверение. А при отсутствии национального водительского удостоверения — документ, подтверждающий данные об окончании автошколы с отметкой о получении прав.

Жители, еще не получившие гражданство РФ, могут получить временное водительское удостоверение взамен утраченного действующего украинского или удостоверения с истекшим сроком.

Для регистрации автомобиля жителям Запорожской области нужно будет предоставить российский паспорт, автомобиль для досмотра, документы на него и документ права собственности. Госпошлину при этом оплачивать не требуется.

В июне на освобожденной территории Запорожской области, перешедшей под контроль российских военных в ходе спецоперации на Украине, начали выдавать российские паспорта. Ранее сообщалось, что от жителей области поступило более 70 тысяч заявок на получение российского паспорта.