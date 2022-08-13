Валерий Леонтьев может остаться за границей навсегда

Похоже, певец Валерий Леонтьев завершил карьеру в России. Артист не строит никаких конкретных планов на возвращение домой. Об этом журналистам рассказал директор певца. Борис Чигирев признался, что не знает, когда фанаты в следующий раз увидят Леонтьева на сцене. Певец уже много лет каждое лето проводит в Майами, где у него есть свой дом. Обычно он приезжал обратно осенью, давал несколько концертов в туре и снимался в новогодних программах. Однако, в этом году всё может измениться.Представитель Леонтьева заявил, что его подопечный хотел приехать на фестиваль «Новая волна», но мероприятие, как известно, отменили. Поэтому поездка певца в Россию сорвалась. «Нет пока никаких новостей, концертов не запланировано. Это связано с его возрастом, с его желанием не напрягаться и меньше работать. Вообще лето мы стабильно отдыхаем и никакие планы не строим никогда»,— цитирует Леонтьева источник Telegram-канала «Звездач». Ранее стало известно, что Леонтьев купил дом за границей, чтобы прятаться от назойливых фанатов. Как пишет «Пятый канал», он может гулять в США без охраны, не боясь, что его кто-то узнает из прохожих.