Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»

Вадим Карасев

МИД Венгрии: по «Турецкому потоку» будет поступать дополнительные 2,6 млн кубометров газа

По результатам переговоров министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Москве «Газпром» начал поставки газа в республику сверх установленных контрактов. Об этом сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, передает РИА Новости.

Согласно новым договоренностям с компанией, до конца августа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» будет дополнительно поступать по 2,6 миллиона кубометров газа ежедневно.

По словам Менцера, в настоящий момент также ведутся переговоры по сентябрьскому графику поставок топлива.