Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа по «Турецкому потоку»
Сегодня, 15:00 Вадим КарасевМИД Венгрии: по «Турецкому потоку» будет поступать дополнительные 2,6 млн кубометров газа
По результатам переговоров министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Москве «Газпром» начал поставки газа в республику сверх установленных контрактов. Об этом сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, передает РИА Новости.
Согласно новым договоренностям с компанией, до конца августа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» будет дополнительно поступать по 2,6 миллиона кубометров газа ежедневно.
По словам Менцера, в настоящий момент также ведутся переговоры по сентябрьскому графику поставок топлива.
По материалам: lenta.ru