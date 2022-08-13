Вестник DeFi: Nomad потерял около $200 млн, а TVL вырос на 24% за месяц

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

Основные показатели DeFi-сегмента

Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах упал до $67,97 млрд. Лидером стал MakerDAO с показателем $9,17 млрд, а вторую и третью строчки рейтинга удерживают Lido ($8,75 млрд) и AAVE ($7,6 млрд) соответственно.

Данные: DeFi Llama.

TVL в Ethereum-приложениях упал до $39,92 млрд. За последние 30 дней показатель увеличился на 31% (13 июля значение составило $30,37 млрд).

Данные: DeFi Llama.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $58,6 млрд.

Uniswap продолжает доминировать на рынке некастодиальных бирж — на ее долю приходится 70% совокупного оборота. Вторая DEX по объему торгов — Curve (10,1%), третья — Balancer (5,1%).

Chainalysis: ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года достиг $2 млрд

Объем похищенных средств в результате 13 атак на кроссчейн-протоколы с начала года достиг $2 млрд. Такие оценки привели аналитики Chainalysis.

Доля атак на мосты составила 69% от объема всех похищенных злоумышленниками средств в 2022 году.

«По мере увеличения переданной стоимости через кроссчейн-протоколы растет их привлекательность в глазах хакеров. Это представляет собой серьезную угрозу для укрепления доверия к технологии блокчейн», — отметили эксперты.

По их мнению, решением технической проблемы проектирования кроссчейн-протоколов может стать только строгий аудит кода, что позволит создать библиотеку надежных смарт-контрактов в качестве шаблонов для других разработчиков.

DeFi-платформа Oasis заблокирует санкционные адреса

В результате изменения «Условий обслуживания» платформы Oasis попавшие под санкции кошельки не смогут получить доступ к приложению проекта на уровне фронтенда.

Пользователям запретят использовать Oasis.app для управления позициями и вывода средств.

Платформа не раскрыла, какие инструменты использует для определения высокорисковых кошельков. Разработчик под псевдонимом banteg предположил, что Oasis вслед за Uniswap обратилась к услугам TRM Labs.

Согласно данным сайта, протокол управляет депозитами на сумму $3,42 млрд, объем транзакций за последние 30 дней составил $4,6 млрд.

Сообщество Aave одобрило запуск децентрализованного стейблкоина GHO

Сообщество DeFi-протокола Aave одобрило запуск в экосистеме проекта привязанного к доллару США децентрализованного стейблкоина GHO.

В ходе трехдневного голосования участники Aave DAO внесли на платформу Snapshot свыше 500 000 токенов AAVE. Предложение получило практически единогласную поддержку.

GHO — стейблкоин с избыточным обеспечением — такая же модель применяется в DAI от MakerDAO.

Залогом выступит «диверсифицированный набор криптоактивов», поддерживаемых Aave. При этом пользователи продолжат получать проценты на токены, заблокированные в качестве обеспечения.

Процентные платежи по кредитам в GHO будут перечислять в казну Aave DAO. Последняя возьмет на себя функции управления инструментом.

Глава отдела интеграций Aave Марк Зеллер рассказал, что сроки запуска стейблкоина будут зависеть от результатов аудиторских проверок. Он подчеркнул, что команда разработчиков «ставит безопасность выше скорости развертывания».

Инвестиции в DeFi

DeFi-протокол Injective Protocol привлек $40 млн в рамках раунда финансирования при участии Brevan Howard Digital миллиардера Алана Ховарда и Jump Crypto.

Привлеченные средства направят на развитие экосистемы проекта и Web3-технологий.

Токен INJ отреагировал на новость ростом до $2,4. На момент написания актив откатился в район $1,95.

Венчурная фирма Lightspeed Venture Partners возглавила раунд финансирования Серии A стартапа Unstoppable Finance на сумму 12,5 млн евро ($12,8 млн).

В нем также участвовали Speedinvest, Rockaway Blockchain Fund, Backed VC, Inflection, Discovery Ventures, Fabric Ventures и Anagram.

Проект готовится к запуску некастодиального криптокошелька DeFi Ultimate с возможностью прямого подключения к протоколам доходности и децентрализованным биржам.

Привлеченные средства также направят на расширение на рынке США. По данным команды Unstoppable Finance, в списке ожидания — более 300 000 предварительных регистраций.

Взломы и скамы

2 августа кроссчейн-протокол Nomad подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники вывели криптоактивы на сумму около $200 млн.

Ее характер позволил всем желающим скопировать транзакцию хакера и поменять адрес для поступления средств на собственный. Таким образом криптовалюту из протокола выводили и рядовые пользователи, и «белые хакеры».

К 5 августа на адрес хранилища Nomad, опубликованный после атаки, пользователи вернули $22 млн (11% похищенных активов).

Более 50% средств остаются неподвижными на кошельках хакеров — им предложили вознаграждение за возврат украденных активов.

9 августа неизвестные скомпрометировали фронтенд DeFi-протокола Curve Finance. В результате пользователи потеряли активы стоимостью $573 000.

Проведенный анализ показал, что инфраструктуры сервера и провайдера скомпрометированы не были. Первопричину продолжают искать.

12 августа CEO Binance Чанпэн Чжао сообщил, что злоумышленник направил средства на платформу, после чего команда заморозила и вернула $450 000.