Власти Португалии допустили строительство газопровода в обход Франции
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Власти Португалии допустили строительство газопровода в обход Франции

Власти Португалии допустили строительство газопровода в обход ФранцииПремьер Португалии Кошта допустил прокладку нового газопровода в Европе в обход Франции

Новый магистральный газопровод, который соединит центральную Европу с Пиренейским полуостровом, может быть построен в обход Франции. Такую прокладку нового трубопровода допустил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, его слова приводит ТАСС.

По словам Кошты, газопровод могут проложить таким образом в случае, если не удастся достигнуть договоренности с Парижем, возражающим против прокладки труб по своей территории.

«[Проект] уже был представлен Еврокомиссии на случай, если не удастся преодолеть возражения Франции. Таким образом, газопровод будет вести в Центральную Европу через Испанию и Италию, а не через Францию», — объявил представитель власти.

Политик отметил, что интерес к такому проекту уже проявляют Германия, Польша и Венгрия.

Речь идет об отложенном несколько лет назад проекте газопровода Midcat, вновь ставшем актуальным на фоне ограничения поставок российского газа в Европу. Новый трубопровод поможет странам блока увеличить потоки газа и снизить зависимость от энергоресурсов из России.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявляла, что этот трубопровод планируют запустить менее чем через год, и он станет спасением Европы от полномасштабного энергетического кризиса.

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По материалам: lenta.ru

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