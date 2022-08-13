Задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» запретили въезд в Евросоюз
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Задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» запретили въезд в Евросоюз

Задержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» запретили въезд в ЕвросоюзЗадержанным в Эстонии сотрудникам «Известий» аннулировали визы и запретили въезд в ЕС

Сотрудникам «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, ранее задержанным в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза (ЕС) на три года, сообщает издание.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — сказано в опубликованном газетой документе.

12 августа корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции и показали корреспонденту фотографию, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции. В чем их обвиняют — неизвестно.

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По материалам: lenta.ru

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