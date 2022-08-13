Железнодорожникам и водителям иногда полагается два обеденных перерыва

А работающим под палящим солнцем советуют делать паузы в работе каждые 15-20 минут

Право на отдых записано в Конституции. Он положен всем, кто работает. Но у представителей некоторых профессий есть дополнительные преференции. Например, в виде дополнительных перерывов, чтобы согреться или остудить перегревшийся на жаре организм. А родителей малолетних детей отпускают их кормить. Роструд разъяснил, кому и сколько можно отдыхать во время рабочего дня. Документ размещен в базе справочной правовой системы «Консультант Плюс».

На передышку и перекус

Перерывы не включают в рабочее время и не оплачивают, но обязательно предоставляют каждому. Исключение, если смена длится не более четырех часов, тогда руководитель вовсе не обязан отпускать на обед, говорится в статье 108 Трудового кодекса.

Когда и на сколько разрешается приостановить работу на законных основаниях, должно быть записано в правилах внутреннего трудового распорядка. По договоренности с начальником не возбраняется сдвигать сроки, в том числе в силу производственной необходимости.

Длительность обеда может варьироваться от тридцати минут до двух часов. В отдельных случаях допустимо делить его пополам при восьмичасовой работе. Если трудовой день дольше, полагаются два перерыва. Это касается, например, железнодорожников или водителей.

На производствах с непрерывным циклом тоже должны быть условия для восстановления сил, причем перекус включается в оплачиваемое время. Какая деятельность это предусматривает, а также места для отдыха законодательство обязывает указывать в локальных документах предприятия.

Согреться или остудится

Роструд в руководстве по соблюдению обязательных требований к организации труда перечисляет тех, кто имеет право на специальный перерыв. Это:

- работающие в холодное время года на открытом воздухе или в помещениях без отопления;

- работающие на открытом воздухе при температуре воздуха 35 градусов и выше. Причем им рекомендуют делать перерывы каждые 15-20 минут;

- грузчики;

- авиадиспетчеры;

- водители междугородных перевозок.

Если спецперерыв записан в техническом условии, технологической документации, санитарных или других правилах, он считается рабочим временем и оплачивается.

Семеро по лавкам

Минимум 30 минут каждые три часа отводится на кормление ребенка младше полутора лет, а двух детей и более — не менее часа. Такое право есть не только у одного из родителей, но и у тех, кто воспитывает ребенка без матери. В некоторых случаях оно распространяется на опекунов.

По заявлению работника эти перерывы можно присоединять к положенному ему обеду либо целиком использовать в начале или конце смены. Оплачивают их в размере среднего заработка.

Российское трудовое законодательство постоянно меняется с учетом возникающих вызовов, отметила в беседе с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). «Закрепленные в законе права трудящихся, в том числе на отдых и питание в течение смены, — достойное наследие, которое досталось нам от советской эпохи. Например, ни одно государство мира не гарантирует защиту кормящих матерей, а в нашей стране это есть, — сказала Бессараб. — Перерывы предусмотрены с учетом потребностей человеческого организма, в том числе в пище. Есть еще специальные перерывы для особых категорий работников, технические паузы при работе за компьютером, сокращенные смены для трудящихся в опасных или вредных условиях, инвалидов, родителей детей-инвалидов».

По ее мнению, если возникнут обстоятельства или какой-то фактор, который влияет на качество труда и здоровье, тогда законодатели оперативно внесут коррективы. «Так было в случае с удаленной занятостью. Организации апробировали этот вариант в связи с пандемией и многие до сих пор его практикуют», — привела пример депутат.