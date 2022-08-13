Женатый участник шоу «Замуж за Бузову» не признает ребенка любовницы
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Женатый участник шоу «Замуж за Бузову» не признает ребенка любовницы

Женатый участник шоу «Замуж за Бузову» не признает ребенка любовницы

Участника шоу «Замуж за Бузову» бывшая любовница обвиняет в том, что он не хочет помогать своей дочери. Но мужчина уверен в том, что это не его ребенок, и отказывается проводить ДНК-тест.


Акбар Юсупов несколько лет назад участвовал в шоу «Замуж за Бузову». Тогда выяснилось, что певица знакома с ним и надеялась, что мужчина пришел на проект потому, что она ему нравится, но оказалось, он хотел популярности, и поэтому Бузова выгнала его первым.

Сейчас бизнесмен женат на скандальной блогерше Каролине Готье, однако недавно выяснилось, что когда он только приехал в Москву и снимал небольшую комнату, то встречался с девушкой Дарьей Абросимовой, в конечном итоге забеременевшей от него.

Сейчас, по словам бывшей пассии, у Акбара подрастает четырехлетняя дочь, которую тот не хочет ни признавать, ни платить алименты. Лишь однажды он перечислил 500 тысяч рублей и на этом все. Брошенной Дарье хочется, чтобы о наличии дочери у мужа знала и Готье, с которой он начал встречаться еще тогда, когда жил с Дашей. «Он променял нас на деньги, на эту дорогую шваль, которая по сути ничего не стоит», — негодует девушка.

Абросимова рассказала, что Акбар бросил ее сразу, как только узнал о беременности. Но в трудный момент друг Артур не бросил ее, впоследствии она вышла за него замуж. И сейчас он воспитывает дочь Юсупова как свою.

Однако Каролина считает, что Дарья — очередная аферистка, которой нужны только деньги. «Мой муж никогда не посмотрит на такую, как ты, у него со вкусом все в порядке», — ответила на обвинения Готье в программе «На самом деле» на Первом канале.

В ходе дискуссии эксперты выяснили, что на самом деле Дарья врет: она одновременно встречалась и с Артуром, и с Акбаром. Поэтому, чей на самом деле ребенок, не знает даже она сама. Юсупов отказывается проводить тест ДНК потому что абсолютно уверен — это не его наследница.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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