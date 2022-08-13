Жителя Тайшетского района приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки
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Жителя Тайшетского района приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки

Иркутский областной суд вынес приговор 25-летнему жителю Тайшетского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 5 статьи 131, пунктом «а» части 5 статьи 132 УК РФ «Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей возраста 14 лет, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» и части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что в феврале мужчина на одной из улиц села Мирный Тайшетского района встретил восьмилетнюю девочку. Чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, он зажал девочке рукой рот и, угрожая убийством, отвел в лесной массив. Там он нанес ребенку не менее двух ударов по телу, связал платками запястья рук и завязал рот, а затем изнасиловал девочку и совершил другие насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Иркутский областной суд с учетом мнения прокурора приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, принудительному наблюдению и лечению у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

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По материалам: irk

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