Журналисты «Известий» вернулись в Россию после задержания в Эстонии
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Журналисты «Известий» вернулись в Россию после задержания в Эстонии

Журналисты «Известий» вернулись в Россию после задержания в ЭстонииЖурналисты «Известий» Солдатова и Тимофеев вернулись в Россию после задержания в Эстонии

Журналисты «Известий» Ксения Солдатова и Дмитрий Тимофеев вернулись в Россию после задержания полицией в Эстонии. Об этом сообщается на сайте издания.

По словам Солдатовой, в полиции их заставляли заполнять анкеты и отвечать на личные вопросы, вплоть до места работы родителей. «Но я сразу сказала, что я бы хотела, чтобы вы обратились в российское консульство, и не хочу отвечать на вопросы без предварительной консультации», — рассказала журналистка и добавила, что ее добавили в черный список эстонских нелегалов.

Ранее стало известно, что Солдатовой и Тимофееву запретили въезд в страны Европейского союза на три года.

Журналистов «Известий» задержали 12 августа в поезде из Нарвы в Таллин. К ним подошли сотрудники полиции, показали Солдатовой фотографию, на которой она снимает танк, и отвезли в полицию.

11 августа МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. В ведомстве уточнили, что сделали исключения для некоторых граждан.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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