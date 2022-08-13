Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика о причине ссоры с Кабаевой: «Саша была уверена, что я целовалась с ее мужем»
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Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика о причине ссоры с Кабаевой: «Саша была уверена, что я целовалась с ее мужем»

Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика о причине ссоры с Кабаевой: «Саша была уверена, что я целовалась с ее мужем»

Несколько лет назад Марина Мексика и Саша Кабаева были неразлучными подругами. Девушки вели вместе YouTube-шоу «Счастливый кабан», однако дружба закончилась публичной ссорой.


Сегодня Марина Мексика решила раскрыть причину той неожиданной ссоры. По словам, экс-участницы реалити, во всем виновата ревность. Якобы Саша Кабаева узнала об их «интрижке» с Александром Липовым.

«Саша была уверена в том, что я целовалась с ее мужем на свадьбе», — негодовала 27-летняя звезда реалити.

Марина считает поведение экс-приятельницы неразумным. «Разве такая тема вообще возникать в дружбе? Если у меня есть претензии к человеку, я говорю с ним, на месте решаю проблему. А не так, чтобы оставить кого-то виноватым», — негодовала Мексика.

29-летняя Кабаева не стала оставлять выпады в свой адрес без внимания. Она предположила, что бывшая подруга попросту пытается за ее счет подогреть интерес публики по отношению к собственной персоне.

«Когда от меня уже отстанет все это говно, связанное с моей прошлой жизнью, с прошлым браком, людьми, причастными к этому браку? Я как будто была в болоте и не могла никак оттуда выбраться. Мне было так хреново. Я вынырнула, но говняха осталась», — возмущалась брюнетка.

Девушка заявила, что давно рассталась Липовым и сейчас счастлива в новом браке. Весной она во второй раз стала мамой, подарив хоккеисту Егору Зайцеву дочь. Спортсмен принял Сашиного сына от Липового как собственного. Саша только наладила свою жизнь и не хочет, чтобы ее трогали люди из прошлого.

«Когда уже перестанут затрагивать мою новую семью. То это делал бывший муж, то его ненормальная жена (Алана Мамаева — прим. «СтарХита»), теперь Мексика еще... Я вот не понимаю, ребят. Вам что от меня нужно? Вы можете просто жить своей жизнью?! Если вам не о чем поговорить, сходите в клуб анонимных наркоманов. Это ко всем троим относится», — обратилась к злопыхателям Кабаева.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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