598 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Иркутской области
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598 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Иркутской области

598 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 598 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в региона подтверждено 303 260 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб 14 августа.

Госпитализировано 18 пациентов, всего в больницах лечится 461 человек. Выздоровели за сутки 178 пациентов, за все время — 295 906. От инфекции за сутки нет летальных исходов, за всю пандемию умерли 8 712 человек. Еще один житель Иркутской области скончался от иного заболевания, всего таких случаев 737.

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По материалам: irk

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