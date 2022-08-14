598 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Иркутской области

За сутки в Иркутской области зарегистрировано 598 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в региона подтверждено 303 260 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб 14 августа.

Госпитализировано 18 пациентов, всего в больницах лечится 461 человек. Выздоровели за сутки 178 пациентов, за все время — 295 906. От инфекции за сутки нет летальных исходов, за всю пандемию умерли 8 712 человек. Еще один житель Иркутской области скончался от иного заболевания, всего таких случаев 737.