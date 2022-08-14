Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли

Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговлиГлава Минпромторга Афганистана Азизи сообщил о планах обсудить с РФ упрощение торговли

Министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что делегация ведомства встретится в ходе визита в Россию с представителями частного бизнеса и обсудит закупку продовольствия, а также вопрос о том, в какой валюте вести торговлю. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, представители министерства обсудят с российскими компаниями упрощение двухсторонней торговли. «Мы хотим нарастить объем торговли с Россией», — сказал глава Минпромторга .

Замглавы Торговой палаты Афганистана Мохаммад Юнис Хоссейн ранее рассказывал, что страна ведет переговоры с Россией о беспошлинном экспорте минералов и фруктов. По данным РБК, Россия поставляет Афганистану электрооборудование для двигателей, древесину и лесоматериалы, муку, чечевицу, дрожжи, нут, масла. В ответ страна экспортирует сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Афганистан обсудит с российскими компаниями упрощение торговли
Итоги недели: Ethereum протестировала $2000, а Tornado Cash попал под санкции
Итоги недели: Ethereum протестировала $2000, а Tornado Cash попал под
В Иркутской области детям с инвалидностью помогут в выборе профессии
В Иркутской области детям с инвалидностью помогут в выборе профессии
Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок и просто классных вещей — что покупать из домашнего текстиля
Стрит-арт на одеяле, лоскутное панно и барбикор в спальне: 8 новинок
Актриса из «Возвращения Мухтара» дала совет о построении отношений со свекровью
Актриса из «Возвращения Мухтара» дала совет о построении отношений со
Творческая молодежь из ЛНР поучаствует в фестивале "ТавридаАРТ" в Крыму
Творческая молодежь из ЛНР поучаствует в фестивале
Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп
Возле здания СПбГУ нашли разлагающийся труп
Свежее фото похудевшей Екатерины Скулкиной
Свежее фото похудевшей Екатерины Скулкиной
Cult of the Lamb и Marvel’s Spider-Man Remastered — лидеры Steam минувшей недели: 8-14 августа
Cult of the Lamb и Marvel’s Spider-Man Remastered — лидеры Steam
Идеальная чистота по-турецки: почему в этой стране нет неопрятных домов
Идеальная чистота по-турецки: почему в этой стране нет неопрятных
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Роза Сябитова шокирована стоимостью памперсов для внучки
Роза Сябитова шокирована стоимостью памперсов для внучки

Топ на сегодня

Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8 образов недели по версии редактора моды
Анастасия Решетова, Анна Нетребко и зловещие лица на платьях: 8
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Вице-премьер предрек рост потребления в России в этом году
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Екатерина Волкова показала старшую дочь с подросшим внуком
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной титул Королевы Дом-2
Стало известно, почему Кристина Бухынбалтэ может уступить Гориной

Еще по теме

Путин обсудит с Мантуровым работу Минпромторга в 2017 году
Минпромторг представит стратегию развития интернет-торговли в 2017 году
Киев запретил торговлю с 243 компаниям РФ из-за их связей с сепаратистами
Мантуров: За 10 лет РФ вдвое увеличила экспорт продукции военного назначения