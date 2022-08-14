Александр Морозов пожаловался на то, что зрители не принимают его после похудения
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Александр Морозов пожаловался на то, что зрители не принимают его после похудения

Александр Морозов пожаловался на то, что зрители не принимают его после похудения

В прошлом году комик Александр Морозов, больше известный как Пчелка из «Кривого зеркала», показал результаты своего похудения. Артисту удалось сбросить 60 килограммов. После такого резкого сброса веса ему потребовалась помощь пластических хирургов, чтобы избавиться от лишней кожи. Но оказалось, что у Александра возникли не только такие проблемы. Он столкнулся с отторжением у публики своего нового внешнего вида.


Пойти на кардинальное похудение Александра заставили проблемы со здоровьем. Комик жаловался, что даже обыденные вещи даются ему с большим трудом. Даже дышать для Александра было большой проблемой. Впрочем, новый образ не понравился зрителям. О том, как он потерял признание публики, Морозов рассказал на YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

«Многие мне писали: "Александр, вы перестали быть смешным. Вы потеряли обаяние"», – рассказывает комик.


Недовольным новым образом оказался и руководитель театра – Евгений Петросян. Юморист заявил Александру, что вместе со своим весом тот потерял свое обаяние. И действительно, образ Пчелки строился многие годы, и вернуть былую популярность уже не удастся. Впрочем, Евгений Ваганович вошел в положение и понял причину таких шагов со стороны Морозова. Александр сейчас выступает в роли комических старух.

«Не знаю, почему я получил по полной от Евгения Вагановича за потерю обаяния. Но у меня был с ним разговор. Он сказал: "Саш, не знал, что тебе так плохо"», – делится воспоминаниями Александр.


В сентябре прошлого года появилась информация, что у Александра Морозова есть молодая возлюбленная. Девушку зовут Мария. Сообщалось, что пара хоть и живет вместе недолго, но уже готова к браку.  

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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