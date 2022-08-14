Алле Пугачевой быстро нашли замену

Стало известно, кто может занять место певицы Аллы Пугачевой на небосклоне Российского шоу-бизнеса. Пока артистка еще решает, стоит ли ей возвращаться в Россию после полугодового отсутствия, ей уже нашли достойную замену. Преемницей Примадонны называют певицу Азизу, которая накануне исполнила песню «Любимые не умирают» на концерте в честь 110-летия ВВС России. Как говорят очевидцы, в зале от проникновенности голоса артистки плакали даже мужчины. Автор композиции Илья Резник считает, что попал в самую десятку, доверив петь свое произведение именно Азизе. «Азиза – гениальная артистка. Она смогла передать весь смысл, который был заложен в композиции. Я не ошибся в исполнителе. Зрители были в восторге! А это главное!» — пояснил поэт-песенник PROZVEZD.Такой горячий отклик у зрителей могла вызвать только Алла Пугачева на вершине своей славы. Потому Азизу и называют сейчас ее преемницей. «Когда Пугачева устроила прощальный концерт, в шоу бизнесе все сетовали, что ее некому заменить. Но Азиза доказала, что она – достойная не замена, а именно смена. Она как вино: с годами становится только лучше. Я рада, что и деятели шоу бизнеса тоже стали это признавать», — говорит модный дизайнер и подруга артистки Аника Керимова. Она припомнила, что Пугачева в свое время тоже признавала талант Азизы. «После трагедии 1991-го года некоторые артисты составили письмо, мол, не хотим выступать с ней на одной сцене. Пришли к Пугачевой, чтобы она подписала. Алла Борисовна разорвала это письмо в клочья и отправила этих артистов восвояси. И тем самым ее спасла от недоброжелателей», — рассказала Керимова, радуясь, что Резник не ошибся в выборе исполнителя для своей новой песни.