Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для Sony, при любом раскладе с Call of Duty
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Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для Sony, при любом раскладе с Call of Duty

Аналитики: сделка Microsoft и Activision — это огромная проблема для Sony, при любом раскладе с Call of Duty


Игровая индустрия продолжает ожидать завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Компании прогнозировали, что завершат ее к лету 2023 года, но аналитики и инсайдеры считают, что закрыта сделка может быть уже до конца этого года. Чем быстрее сделка будет завершена, тем быстрее Microsoft сможет реализовывать интеграцию Activision Blizzard в Microsoft Gaming, в том числе выпуск игр издательства в Game Pass.

Sony старается помешать сделке, в первую очередь, указывая, что Call of Duty является слишком важной игрой для индустрии, поэтому ее нельзя выпускать в Game Pass и делать эксклюзивом. Microsoft в своих ответах говорит, что и не собирается делать Call of Duty эксклюзивом Xbox, поскольку ей это «невыгодно».

Аналитики gamesindustry.biz опубликовали материал, в котором объяснили, почему для Sony нет хорошего выхода в случае приобретения Activision Blizzard со стороны Xbox. Даже если Microsoft не будет делать Call of Duty эксклюзивом Xbox и продолжит выпускать сверхпопулярную серию на Playstation, это будет играть ей «на руку»:

Call of Duty, если она продолжит выходить на Playstation, явно играет на пользу Xbox. Microsoft не интересуется традиционными консольными войнами, она видит будущее индустрии в стриминге и играх по подписке. Представьте, что Call of Duty будет позиционироваться не как игра, ради которой нужна консоль Xbox, а как очередной важный довод в сторону оформления или продления подписки на Game Pass.

У Sony явно есть причины для волнения, так как Call of Duty — это франшиза номер один на Playstation 4 и Playstation 5. Если сделка между Activision и Microsoft пройдет без лишних проблем, получится так, что последняя станет хозяйкой самой популярной франшизы на консолях Playstation. А это огромное преимущество. Маркетологам [Microsoft] даже не нужно будет стараться, достаточно будет донести идею: «Зачем платить $70 каждый год вместо того, что оформить подписку на Game Pass, где вам предложат дополнительные внутриигровые награды? Таким образом игру можно будет запускать даже на мобильном устройстве».

Подобный шаг со стороны Microsoft приведет к ситуации, где та будет напрямую обращаться к аудитории Playstation и поставит Sony в плохое положение — ей придется выбирать: полностью отказаться от невероятно популярной серии шутеров или продолжить работать с ней, понимания, что под логотипом Call of Duty фактически скрывается гигантская реклама Game Pass.

Напомним, Microsoft недавно заявила, что Sony до сих пор не смирилась с мыслью о необходимости конкурировать с Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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