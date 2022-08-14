Анастасия Волочкова устроила роддом из своего особняка

Балерина Анастасия Волочкова к прислуге относится лучше, чем к родной дочери. У звезды балета неважные отношения с единственной дочерью Ариадной. Девочка-подросток давно живет с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его новой женой. Поначалу сама Анастасия говорила, что переезд дочери к бывшему супругу связан с тем, что из дома отца ей легче добираться в школу, чем ехать из пригорода по пробкам в столицу. Однако недавно Вдовин с семьей переехал в загородный дом, но Ариадна, тем не менее, осталась с ним. И даже несмотря на то, что Анастасия уверяет, что школьнице некомфортно в доме отца. В первую очередь, из-за его новой жены. Волочкова уверена: женщина настраивает Ариадну против нее.По всей видимости, места в доме для девочки у Волочковой не нашлось, а вот для гостей из Средней Азии – да. Причем, эти люди всего лишь работают на Анастасию, но отношение к ним у балерины, как к родне. «У меня дома работает семья из Таджикистана — Лолочка с Рустамом. Я их приютила в свое время. Они родили троих детей. Родная сестра Рустама родила двоих детей. Сейчас у нас живет еще одна сестра Рустама. У меня в доме родились пятеро детей!», — поделилась артистка. Она рассказала, что за это ей был благодарен даже посол Таджикистана, который лично звонил ей год назад. Сама же знаменитость не видит в этом ничего особенного, так как творить добро, по ее словам, для нее считается нормой.