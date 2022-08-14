Андрей Малахов будет и дальше богатеть даже без своей программы

Ведущий Андрей Малахов не пропадет без эфиров. Популярный ведущий ток-шоу Андрей Малахов в случае закрытия подобных программ на российском ТВ вряд ли будет стоять с протянутой рукой и судорожно искать новую работу. За свою карьеру телеведущего Малахов неплохо заработал и может себе позволить заслуженный отдых, считает художник Никас Сафронов.Однако сидение без дела, как известно, денег не приносит, и рано или поздно шоумен вновь захочет блистать на публике. «Будет спокойно отдыхать, наслаждаться жизнью. Параллельно он может зарабатывать как ведущий корпоративов. Малахов не пропадет: за него не беспокойтесь. Люди его любят: будут приглашать на свои вечеринки, праздники. Лет пять-десять он еще точно спокойно сможет зарабатывать таким образом», — поделился мыслями Сафронов с prozvezd. Ранее стало известно, что руководство канала «Россия 1» решило закрыть программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.