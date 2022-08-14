Анфиса Чехова отказалась сниматься в новом ток-шоу: телеведущая назвала причины

Недавно телеведущая Анфиса Чехова вернулась после продолжительного отдыха. Он решила с новыми силами погрузиться в работу, но тут ее ждала неудача. Анфиса рассказала об условиях съемочного процесса и почему отказалась участвовать в шоу.





Телеведущая рассказала, что ей поступило предложение поучаствовать в новом ток-шоу. По ее словам, Анфиса с самого начала почувствовала неладное, но все же согласилась. Оказалось, что предчувствие не подвело Чехову. Неприятные моменты начались сразу же. Несколько раз даже пришлось переносить начало съемок. По словам телеведущей, даже стул в студии оказался для нее неудобным.





Окончательно стало понятно, что Анфиса не будет участвовать в ток-шоу, когда стал известен его формат. По словам Чеховой, этот проект будет одним из тех, где обсуждают «грязное белье» участников. Телеведущая пришла на съемки в плохом настроении и уставшей, так как не смогла хорошо выспаться. После 10 минут процесса, когда стало понятно, как дальше будут развиваться события, Анфиса не выдержала, сняла микрофон и ушла из студии.

«Через 10 минут после «мотора» я сняла с себя микрофон и отказалась от съемки. Эта программа оказалась адской желтухой с отвратительным копанием в грязном белье!», – делится своим опытом Анфиса Чехова.





Телеведущая призывает своих коллег не участвовать в этом проекте. Ничего хорошего из него все равно не получится, а все участники получат только изрядную порцию негатива. Чехова предупреждает, что в противном случае ее коллеги получат «легендарную порцию помоев» от журналистов.