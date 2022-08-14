Анфиса Чехова в ужасе сбежала со съемок

Актриса и ведущая Анфиса Чехова рассказала об ужасном инциденте. Артистка попала в неприятную ситуацию. Звезда недавно вернулась в Россию после отпуска, который затянулся на длительный срок. Анфиса решила окунуться в работу, но здесь ее ждал полный провал. Чехову пригласили на съемки одного из шоу. В тот момент она почувствовала, что ей не стоило соглашаться, а позднее выяснилось, что интуиция ее не подвела. По словам Чеховой, неприятности с этой программой начались сразу. Она несколько раз переносила съемки, даже стул в студии оказался очень неудобным. «Сегодня с утра я тоже хотела отказаться от съемки, потому что ночью плохо спала и чувствовала себя разбитой. Но меня уговорили», — поделилась теледива.А в завершении и вовсе выяснилось, что программа — одно из тех шоу, которые «копаются в грязном белье» людей. Анфиса, недолго думая покинула съемки в самом разгаре. «Через 10 минут после «мотора» я сняла с себя микрофон и отказалась от съемки. Эта программа оказалась адской желтухой с отвратительным копанием в грязном белье!», — высказалась звезда. Анфиса решила предостеречь своих коллег от приглашения на это шоу. Она призвала не соглашаться на съемки. «Или будьте готовы, что из легендарного будут только помои, которые на вас выльют желтые журналисты!» — подытожила Чехова.