Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ

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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Беспилотное подразделение «Яндекс» переедет в Израиль.

Президент США Джо Байден подписал закон CHIP-plus.

ЕС планирует представить законопроект для регулирования искусственного интеллекта.

Tesla обвинили в недобросовестной рекламе технологий автопилота.

Amazon купит производителя робопылесосов iRobot за $1,7 млрд.

Киностудия использовала дипфейки вместо пересъемки отдельных фрагментов фильма.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Компания «Яндекс» планирует перенести разработку беспилотников и робокурьеров из России в Израиль. Руководство также рассматривает выход на новые рынки, включая Сербию.

Согласно «Коммерсанту», в «Яндексе» обсуждают потенциальные названия новой структуры вроде roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai. По данным сервиса WHOIS, два последних домена заняты уже два месяца анонимным владельцем.

В компании отказались комментировать возможную связь с доменами.

Также команда по созданию беспилотных технологий начала переводить процессы на зарубежные сервисы. Разработчики планируют сменить внутренний менеджер задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта перенести на GitHub.

В «Яндексе» отметили, что все разработки по беспилотным автомобилям останутся в России.

Президент США Джо Байден подписал законопроект CHIP-plus.

«Теперь будущее индустрии микросхем будет создаваться дома — в Америке», — заявил он.

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили законопроект, предусматривающий стимулирование производства чипов на территории страны.

Евросоюз планирует представить первый всеобъемлющий глобальный законопроект для регулирования искусственного интеллекта.

Одним из ключевых разделов документа станет недопущение дискриминации алгоритмами людей при трудоустройстве, оформлении кредитов, получении государственной помощи и других социально значимых услуг.

Закон может вступить в силу в конце 2024 года. По словам экспертов, в случае одобрения новые правила распространятся на любые страны и учреждения, обслуживающие клиентов из ЕС.

Департамент автотранспорта Калифорнии (DMV) обвинил компанию Tesla в использовании вводящей в заблуждение рекламы системы автопилота.

По данным ведомства, названия Autopilot и Full Self-Driving, а также их описание, наводят на мысли о полной автономности. В ведомстве считают, что эти утверждения не соответствуют действительности и водитель должен постоянно держать руки на руле.

Выводы DMV могут повлечь остановку лицензии Tesla на производство автомобилей в Калифорнии. Однако в ведомстве отметили, что не планируют делать этого. Регулятор потребует от компании надлежащим образом информировать клиентов о беспилотных функциях и предупреждать об их ограничениях.

Компания Amazon купит разработчика умных роботов-пылесосов iRobot за $1,7 млрд.

Информации о механизмах вхождения производителя в структуру техгиганта после одобрения регуляторами и закрытия сделки нет. Известно, что сооснователь iRobot Колин Энгл останется гендиректором компании.

По данным Wired, сделка позволит Amazon получить доступ к огромному массиву планов помещений владельцев пылесосов Roomba. В iRobot ответили, что данные клиентов в безопасности.

Компания Google представила несколько новых функций для «Поиска».

Техгигант обновил поиск по запросам в кавычках. Теперь показываемые в результатах фрагменты под ссылкой создаются в зависимости от того, где на странице появляется цитируемый текст.

Результаты поиска по запросу «google search». Данные: Google.

Выделение уточняющих запросов работает только в ПК-версии поисковика.

Вторая представленная функция улучшает содержание «выделенных описаний».

Выделение ответа на вопрос из поиска. Данные: Google.

Разработчики научили MUM-модель сравнивать блоки с ответами с другими «высококачественными источниками». Алгоритм может выявить общее мнение по данному утверждению, даже если в найденных материалах используются разные слова или понятия для описания одного и того же факта.

В компании заявили, внедрение функции позволит уменьшить количество ложных утверждений на 40%.

Если ИИ-модель определит качество результата на запрос как «сомнительное», она выдаст соответствующее сообщение.

ИИ-лаборатория Meta AI запустила общедоступную версию чат-бота Blenderbot 3 со 175 млрд параметров. ИИ-систему могут протестировать только жители США.

Алгоритм способен запоминать информацию из общения и искать дополнительные сведения по заданной теме из различных источников. Blenderbot 3 также может оценивать извлеченные из интернета данные и собеседников.

В компании отметили, что постарались минимизировать использование ИИ вульгарностей, оскорблений и некультурных высказываний. Однако менее чем за неделю после релиза чат-бота уличили в антисемитизме и недовольстве соцсетью Facebook.

По данным Business Insider, ИИ-алгоритм «недоволен тем, насколько либеральной или левой стала [политика США]; многие первые немецко-еврейские иммигранты были консервативными, но теперь нет». Бот добавил, что американские евреи стали «слишком либеральными».

Также виртуального собеседника спросили, «что он думает о Facebook». ИИ ответил, что удалил свою учетную запись, когда узнал о продаже личных данных без согласия или компенсации.

«Жизнь стала намного лучше после удаления аккаунта», — заявил бот.

Компания Nvidia представила набор инструментов Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) для создания 3D-моделей людей и их интеграции с чат-ботами, играми и другими приложениями.

ACE включает несколько существующих ПО и фреймворков. Среди них:

Omniverse — предназначена для создания ИИ-анимации;

Metropolis — решает задачи компьютерного зрения вроде распознавания объектов;

Merlin — помогает с рекомендациями;

Megatron и Riva — отвечают за обработку естественного языка и преобразование текста в речь.

Разработчики из компании Metaphysic протестировали несколько популярных дипфейковых приложений и выяснили, что они некорректно обрабатывают профиль лица в видеотрансляциях.

Демонстрация работы дипфейка на лице, повернутого в профиль. Данные: Metaphysic.

Они выявили, что при использовании дипфейка резкий поворот головы в сторону приводит к появлению артефактов, обличающих подделку.

По данным Metaphysic, большинство базирующихся на 2D-выравнивании портрета алгоритмов назначают только 50-60% количества ориентиров от вида лица спереди до его профиля. Без достаточного числа ключевых точек система не понимает, как спроецировать дипфейк.

Создатели триллера «Вышка» задействовали дипфейки для «смягчения» ругательств. Это позволило снизить возрастной рейтинг фильма без необходимости пересъемки сцен.

Режиссер и соавтор сценария Скотт Манн использовал технологии компании Flawless. Он вместе с командой переозвучил более 30 матерных выражений в фильме на нейтральные ругательства вроде «fucking» на «freaking». Алгоритмы также помогли подогнать мимику и движения губ актеров под новые реплики.

В результате создатели снизили возрастной рейтинг фильма с «18+» до «13+». По их словам, дипфейки помогли сэкономить миллионы долларов и месяцы работы для пересъемки, переделав сцены за две недели.

С 7 по 13 августа 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $198,5 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Nightfall AI собрала $40 млн на масштабирование платформы для защиты данных в облачных приложениях.

Создатели ИИ-инструментов для поиска и разработки лекарств Insilico привлекли $35 млн.

Shopic получила $35 млн на внедрение технологии сканирования товаров для покупательских тележек в большее количество магазинов.

FullStory привлекла $25 млн на развитие аналитических инструментов для приложений и веб-сайтов.

Создатели технологии прогнозирования и рекомендаций по приготовлению заказов в ресторанах PreciTaste собрали $24 млн.

Spin Technology получила $16 млн на развитие ПО для защиты SaaS-приложений от кибератак.

Expedock привлекла $13,5 млн на расширение платформы для управления документами по грузоперевозкам.

Разработчики платформы «ИИ как услуга» для производственного сектора DataProphet собрали $10 млн.

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