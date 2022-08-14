Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
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Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2

Безверхова продемонстрировала поклонника, который хочет забрать её с Дом-2
Клавдия Безверхова имеет очень бурную и богатую фантазию, ведь речь опять зашла о богатом поклонника, который желает забрать её за периметр. И теперь она даже показала его... На Дом-2 у Клавдии Безверховой не получилось построить отношения с Артёмом Фишером, поэтому девушка продолжила активно говорить о своём тайном поклоннике, который так и рвётся, чтобы забрать её с проекта.

К слову, большинство фанатов действительно усомнились в словах Клавы и честных намерениях очередного богатого блогера, в результате чего Безверхова даже показала его в своём микроблоге. Естественно, после этого у поклонников Клавы появились другие вопросы: мечтает ли этот блогер попасть на Дом-2 и уже там стать ещё более известным или он действительно хочет забрать её за периметр и продолжить развиваться с ней, становясь всё более популярным?

При этом девушка совершенно забыла и про яхту, на которую хотела отправиться с мамой и Владом Кадони. Видимо, её новый поклонник богатый, но не до такой степени. Видимо, достаточно того, что сама Безверхова зовёт его на Дом-2, к общему холодильнику и халявному алкоголю.

Фантазия Клавы порой поражает, почти как у Марии Кохно, в самом деле! Безверхова хорошо сочиняет и, судя по всему, принимает желаемое за действительное...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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