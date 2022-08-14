Борис Джонсон уехал отдыхать в Грецию
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Борис Джонсон уехал отдыхать в Грецию

Борис Джонсон уехал отдыхать в ГрециюЭкс-премьер Британии Джонсон проводит отпуск в городе Неа-Макри в Греции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший об уходе в отставку в начале июля, уехал отдыхать и проводит отпуск в Греции. Об этом сообщает издание protothema.gr, опубликовавшее видеоролик, на котором можно увидеть политика.

Утверждается, что кадры сделаны в одном из супермаркетов в городе Неа-Макри в Восточной Аттике. Издание отмечает, что присутствие политика тут же заметили другие покупатели, которые сняли его на видео. Одна из женщин поприветствовала Джонсона, тот ответил взаимностью.

Кроме того, в кадре оказалась и его супруга Керри Сайммондс, а также несколько охранников. «Британский премьер в пиджаке без галстука сам делал покупки в местном супермаркете и, по информации protothema.gr, пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко. Борис Джонсон оплатил продукты, вышел и сел в одну из машин, которые ждали его возле супермаркета», — сообщает СМИ. Кроме того, вскоре один из местных жителей разместил на своей странице фотографию Джонсона и его супруги возле холодильника с пивом.

Сам политик не объявлял о том, что уехал в отпуск.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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