"Буду лить горящее масло": Галкин прокомментировал призывы отобрать у него замок в деревне Грязь
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"Буду лить горящее масло": Галкин прокомментировал призывы отобрать у него замок в деревне Грязь

"Буду лить горящее масло": Галкин прокомментировал призывы отобрать у него замок в деревне Грязь

С момента отъезда супругов Максима Галкина и Аллы Пугачевой оставленное ими имущество постоянно обсуждают. Особенно знаменитый замок в деревне Грязь. По документам собственником является Максим, но некоторые считают, что это дело надо исправить.

Комик осудил спецоперацию и из-за границы нелестно высказывается о родине, из-за чего многие его считают предателем. В Сети то и дело всплывают предложения лишить Галкина гражданства или конфисковать замок.


Максим с этим ожидаемо несогласен. Сейчас он гастролирует по Латвии и накануне выступил в небольшом поселке. Со сцены он рассказал, что так просто он имущество не отдаст. Сначала повесит табличку с надписью "поместье Галкина", а если кто-то все равно позарится, то артист начнет отбиваться.

Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся.

Впрочем, правовых оснований что-то у него конфисковывать нет и вряд ли шоумену стоит об этом сильно беспокоиться.


Галкин высказался против государственных наград

На своих концертах комик то и дело вспоминает о родине. Правда, обычно в негативном ключе. На этот раз Максим решил раскритиковать государственные награды. "Я никогда не любил все эти награды, не хотел примазываться к власти", — заявил Галкин со сцены.

К слову, его жена Алла Пугачева — народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России, а у него никаких титулов и правда нет.

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По материалам: uposters.ru

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