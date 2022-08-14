"Буду лить горящее масло": Галкин прокомментировал призывы отобрать у него замок в деревне Грязь

Вадим Карасев

С момента отъезда супругов Максима Галкина и Аллы Пугачевой оставленное ими имущество постоянно обсуждают. Особенно знаменитый замок в деревне Грязь. По документам собственником является Максим, но некоторые считают, что это дело надо исправить.

Комик осудил спецоперацию и из-за границы нелестно высказывается о родине, из-за чего многие его считают предателем. В Сети то и дело всплывают предложения лишить Галкина гражданства или конфисковать замок.

Максим с этим ожидаемо несогласен. Сейчас он гастролирует по Латвии и накануне выступил в небольшом поселке. Со сцены он рассказал, что так просто он имущество не отдаст. Сначала повесит табличку с надписью "поместье Галкина", а если кто-то все равно позарится, то артист начнет отбиваться.

Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся.

Впрочем, правовых оснований что-то у него конфисковывать нет и вряд ли шоумену стоит об этом сильно беспокоиться.



Галкин высказался против государственных наград

На своих концертах комик то и дело вспоминает о родине. Правда, обычно в негативном ключе. На этот раз Максим решил раскритиковать государственные награды. "Я никогда не любил все эти награды, не хотел примазываться к власти", — заявил Галкин со сцены.

К слову, его жена Алла Пугачева — народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России, а у него никаких титулов и правда нет.

