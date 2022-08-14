Быть в интересном положении стало выгоднее

Единовременные пособия за постановку на учет в женской консультации заменили ежемесячными и увеличили

Данные Росстата о рождаемости в России за последние годы не внушают оптимизма. В 2019 году на свет появилось 365 737 малышей, в 2020-м — 356 627, а в 2021-м — 350 522. Правительство старается переломить ситуацию в лучшую сторону, в том числе с помощью финансового стимулирования тех, кто только планирует стать матерью или отцом. В каких ситуациях и на какие суммы можно рассчитывать, выясняла «Парламентская газета».

Декретные — одним траншем

Категории получателей и другие виды материальной поддержки женщин в интересном положении содержатся в Федеральном законе от 19 мая 1995 года «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Самозанятые могут претендовать на пособия, если зарегистрируются как индивидуальные предприниматели и по договору с Фондом социального страхования начнут платить взносы. Это касается адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой, и всех остальных, кто перечислен в статье 4.5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ.

Неработающей женщине пособие дадут, если она:

- уволена в связи с ликвидацией организации в течение года до дня признания безработной и состоит на учете в службе занятости. Ей причитается 767 рублей 72 копейки в месяц за 140 дней;

- учится очно в учреждениях среднего профессионального образования, вузе, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях — исходя из размера стипендии.

Размер пособия по беременности и родам ограничен: минимум — 70 324 рубля 80 копеек, максимум — 360 164 рубля.

При официальном трудоустройстве, в том числе на военную службу по контракту, сумма равна среднему заработку за 140 дней.

Если стаж женщины менее шести месяцев — не более минимального размера оплаты труда. В соответствии с постановлением Правительства от 28 мая 2022 года с 1 июня это 15 279 рублей.

Такие же правила распространяются на тех, кто усыновил одного или нескольких детей в возрасте до трех месяцев.





Осложненные роды и двойное счастье

После кесарева сечения больничный по беременности и родам продлевают на 16 дней — до 156. Оплата за них составит 78 361 рубль 92 копейки.

Надбавку к стандартным 140 дням могут увеличить на 54 дня. Вот лишь несколько ситуаций: преждевременные роды, патологии, из-за которых возникли осложнения при родах, родовые травмы, послеродовые патологии — маточные кровотечения, воспаления. В таких случаях врач выписывает медицинское заключение, что роженице необходимо более длительное восстановление и реабилитация.

При рождении нескольких детей отпуск будет еще продолжительнее — уже 194 дня, а минимальная выплата за него — 97 450 рублей 8 копеек.

Напомним: сейчас больничные листы формируют в электронном виде. Роддом автоматически передает информацию работодателю.





Новые правила за раннюю явку

До 1 июля 2021 года единовременное пособие полагалось вставшим на учет в женской консультации в первые 12 недель беременности. Федеральный закон от 26 мая 2021 года №151-ФЗ изменил этот порядок. Теперь выплаты ежемесячные и более солидные — половина прожиточного минимума в регионе вместо прежних 708 рублей 23 копеек. Минус в том, что предусмотрены они только для малоимущих.

Такими признают, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум в регионе на дату обращения. Это придется подтвердить документами. Есть и другие нюансы. Отсутствие заработка у совершеннолетних членов семьи должно быть обоснованно. Уважительной причиной считают уход за ребенком, очное обучение, безработицу, подтвержденную центром занятости населения.

Учитывается также имущество, которым в совокупности владеют родственники. Его количество должно быть в пределах утвержденного перечня. Например, одна квартира, дом, в которых члену семьи не должно причитаться более 24 и 40 квадратов соответственно. В списке также единственный гараж или машино-место, земельный участок не просторнее четверти гектара в городе и полноценного гектара — в сельской местности. Разрешаются автомобиль и мотоцикл, единица самоходной техники, катер или моторная лодка. А доход от процентов по вкладам и счетам в банке ограничен 12 654 рублями.

Пособие назначают с месяца постановки на учет, но не ранее шестой недели беременности.

Важно, что размер минимального пособия, как и страховых выплат, постоянно индексируется и будет ежегодно повышаться в зависимости от инфляции, роста цен на товары, работы и услуги, подчеркнула парламентарий.

«Кроме того, работают кризисные центры для женщин, совершенствуется пренатальная диагностика, система родовспоможения. Любые инициативы в этом направлении мы будем приветствовать и обязательно рассмотрим, — добавила Светлана Бессараб. — Думаю, целесообразно рассмотреть возможность увеличения пособия хотя бы до прожиточного минимума».

Просто за то, что он есть

Единовременное пособие при рождении ребенка гарантировано всем семьям без привязки к доходу и количеству малышей. С 1 февраля 2022 года это 20 472 рубля 77 копеек на одного ребенка. Есть повышающие коэффициенты, например для жителей Крайнего Севера.

Фонд социального страхования перечисляет деньги одному из родителей в течение десяти рабочих дней с регистрации малыша в органах ЗАГС. Чтобы получить пособие, нужно подать заявление через портал госуслуг, многофункциональный центр или отделение Пенсионного фонда. Если женщина работает, начисления произведут автоматически.

Некоторые регионы практикуют дополнительную поддержку малообеспеченным. Москва установила молодым родителям младше 36 лет пять прожиточных минимумов при рождении или усыновлении первого ребенка, семь прожиточных минимумов — второго, 10 прожиточных минимумов — третьего и последующих.

Еще один приятный бонус — подарочная коробка с предметами для новорожденного. Ее вручают женщинам в роддомах Карелии, на Ямале, в Башкирии, в Ярославской, Тульской, Вологодской областях, в Пермском крае, Москве и Подмосковье.

И на здоровье!

Витамины и медикаменты выписывают однократно с 30-й недели беременности, а если дама вынашивает не одного малыша — после 28-й.

Рецепт выдает акушер-гинеколог как в государственном, так и в частном медучреждении. Препараты можно получить в аптеке, с которой клиника подписала соглашение об обслуживании льготников. Если их нет, фармацевт должен предложить аналог. Если такой вариант будущую маму не устроит, не возбраняется повторить попытку через две недели.

Для оплаты используются средства, заложенные в родовой сертификат из женской консультации. Безвозмездно медикаменты дадут, если стоимость не выше 990 рублей, в иных случаях — за половину цены.