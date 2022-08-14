Цена Ethereum превысила отметку $2000 впервые с мая
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Цена Ethereum превысила отметку $2000 впервые с мая

Цена Ethereum превысила отметку $2000 впервые с мая


Котировки второй по капитализации криптовалюты преодолели уровень $2000. В последний раз Ethereum торговалась у этой отметки в конце мая 2022 года.


Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Согласно CoinGecko, за последние сутки актив подорожал почти на 7%, за неделю — на 17%.


11 августа команда Ethereum успешно завершила переход тестовой сети Goerli на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). В тот же день разработчики перенесли активацию обновления The Merge ориентировочно на 15-16 сентября.


На фоне позитивных новостей цена Ethereum взлетела выше $1900.


Капитализация Ethereum превысила $242 млрд. Биткоин торгуется на уровне $24 800.


Напомним, сторонники форка Ethereum на алгоритме консенсуса Proof-of-Work (PoW) назвали его неизбежным. Они намерены отменить EIP-1559 о сжигании части транзакционных комиссий.


Эксперты CoinShares скептически оценили перспективы потенциального PoW-форка Ethereum. Сооснователь второй по капитализации криптовалюты Виталик Бутерин заявил, что будущее таких проектов определят эмитенты стейблкоинов.

# Экономика ethereum, eth, новости
По материалам: ForkLog

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