Цена Ethereum превысила отметку $2000 впервые с мая

Котировки второй по капитализации криптовалюты преодолели уровень $2000. В последний раз Ethereum торговалась у этой отметки в конце мая 2022 года.

Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Согласно CoinGecko, за последние сутки актив подорожал почти на 7%, за неделю — на 17%.

11 августа команда Ethereum успешно завершила переход тестовой сети Goerli на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). В тот же день разработчики перенесли активацию обновления The Merge ориентировочно на 15-16 сентября.

На фоне позитивных новостей цена Ethereum взлетела выше $1900.

Капитализация Ethereum превысила $242 млрд. Биткоин торгуется на уровне $24 800.

Напомним, сторонники форка Ethereum на алгоритме консенсуса Proof-of-Work (PoW) назвали его неизбежным. Они намерены отменить EIP-1559 о сжигании части транзакционных комиссий.

Эксперты CoinShares скептически оценили перспективы потенциального PoW-форка Ethereum. Сооснователь второй по капитализации криптовалюты Виталик Бутерин заявил, что будущее таких проектов определят эмитенты стейблкоинов.