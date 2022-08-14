Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
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Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни

Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни

Арбуз — вкусная, сладкая ягода, в которой очень много жидкости. Летом он является просто незаменимым лакомством. Кроме того, арбуз полезен из-за содержания в нем клетчатки, азотных соединений, витаминов и фолиевой кислоты. Но при этом каждый слышал, что арбузом можно отравиться, особенно если его покупать раньше сезона, в июне-июле. Из-за чего же он может быть столь опасен для здоровья?

Чем арбузы опасны для здоровья?

Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, рассказал, что заражение не происходит от самого арбуза. Многочисленные случаи отравления, когда пациенты страдали от кишечной инфекции, произошли из-за контакта ягоды с возбудителем. Им могла быть обычная вода для полива. К сожалению, так можно передать и дизентерию, и сальмонеллез, и даже гепатит А.


И это даже не полный список инфекций, которыми можно заразиться, купив арбуз. Иногда, хоть и значительно реже, через полив можно инфицировать арбуз лептоспирозом. Передается возбудитель так же: если полить его водой, в которую попали жидкости больных животных.

Нитраты и пестициды

Самые опасные арбузы продают в июне-июле, потому что их «кормят» селитрой. Лучше подождать до августа, когда придет сезон естественного созревания ягоды. Но даже тогда нельзя покупать ее у непроверенных продавцов. Если были нарушены условия хранения или выращивания, то арбуз мог впитать тяжелые металлы из окружающей среды.

Предельное некритическое значение нитратов на килограмм, объяснила нутрициолог Инга Давтян, — 60 мг. Многие фермеры допускают превышение этого показателя, чем подвергают жизнь и здоровье потребителей опасности.


Но радует то, что нитратные подкорки можно идентифицировать своими силами. Поэтому всегда внимательно осматривайте арбуз на наличие места укола. Если есть сомнения, попросите продавца сделать надрез. Там, куда вводились вещества для ускоренного роста, будут сконцентрированы желтые прожилки мякоти.

Пестициды тоже могут вызвать у человека отравление, если их применяли неправильно. Технолог Андрей Соколов отметил, что среди 4 классов пестицидов опаснее всего те, которые принадлежат к первому и второму. Обычно их применяют для борьбы с насекомыми в хранилище, хотя это запрещено. Эффективность, увы, находится в приоритете перед безопасностью у многих недобросовестных компаний.

Как выбирать арбуз?

Никогда не покупайте арбуз в стихийных точках торговли. У качественного товара есть сертификат, а значит, гарантия безопасности.

У арбуза, который созрел самостоятельно, обязательно есть желтое пятнышко на боку и сухая плодоножка. Если постучать по поверхности, то можно услышать звон. Корка натурального арбуза блестящая и яркая, без повреждений, вмятин и надрезов.


Чтобы убедиться в безопасности продукта наверняка, можно приобрести нитратомер и брать его с собой на рынок или в супермаркет.

В любом случае перед употреблением арбуз нужно вымыть под горячей водой моющим средством, чтобы при надрезе не занести внутрь инфекцию.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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