Через YouTube можно будет подписаться на онлайн-кинотеатры

Вадим Карасев

В ближайшее время на YouTube появится страница Channel Store, на которой пользователь сможет непосредственно приобрести подписки на стриминговые сервисы, такие как Netflix и Amazon Prime. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что при помощи Channel Store посетители видеохостинга получат возможность подписываться на онлайн-кинотеатры сразу после просмотра трейлеров того или иного шоу, выпускаемого стриминговым сервисом. Источник издания утверждает, что YouTube продолжает переговоры с несколькими компаниями, обсуждая распределение потенциального дохода от подписок, набранных от Channel Store.

YouTube обладает аудиторией свыше 2 млрд человек в месяц и потому имеет право на значительный процент с подписок, реклама которых будет размещаться на видеохостинге. Известно, что компания разрабатывает сервис Channel Store не менее полутора лет, а запустить ее руководство планирует осенью текущего года. В данный момент, однако, неизвестно, будет ли новая функция доступна пользователям из РФ, однако в свете блокировки российских банковских карт за рубежом это маловероятно.

Как ранее писал Ruposters, "Яндекс.Браузер" получит технологию, которая может автоматически переводить закадровый текст в прямых трансляциях на YouTube. Браузер будет переводить трансляции на русский язык с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского. Сейчас функция находится в бета-версии.