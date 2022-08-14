"Чувствую себя сильной и свободной": 50-летняя американка решила стать стриптизершей и покорила мир

Вадим Карасев

55-летняя Сабина Кристин из США занималась писательством до 43 лет, а потом решила попробовать себя в шестовой акробатике. У нее уже был опыт в танцах, но из-за перелома ноги пришлось прекратить этим заниматься.

Зато танцы на шесте сделали из нее совершенно другого человека. "Это определенно изменило то, как я вижу себя и свое тело. Изучая все специальные приемы и экзотические движения, я чувствовала себя сильной и свободной", — рассказала женщина в недавнем интервью изданию The Post.

В 50 лет она достигла таких высот, что начала выигрывать золотые медали во многих турнирах. В 2017 и 2018 она стала главным призером турнира Masters 50+ от Всемирной федерации Pole Sports & Arts, а в 2019 получила серебро на Всемирных спортивных играх.

Кристин считает, что во многом именно возраст сделал ее такой популярной. "Я никогда не говорю о своем возрасте, поэтому люди не знают, сколько мне лет. Большинство женщин, которых я учу, думают, что мне немного за 30", — призналась танцорка.

Правда, успех в такой профессии несет и определенные издержки. "Когда люди в моем городе узнали, что я занимаюсь танцами на шесте, они называли меня порнозвездой и женщиной легкого поведения", — рассказала Сабина. Ее сыну даже пришлось сменить школу из-за буллинга.

Кристин считает, что люди не понимают серьезность этого дела, и ее цель — стать настолько хорошей танцовщицей, чтобы они начали уважать ее и спорт, который она выбрала. Женщина планирует выиграть еще много чемпионатов и стать еще популярнее.

