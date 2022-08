Cult of the Lamb и Marvel’s Spider-Man Remastered — лидеры Steam минувшей недели: 8-14 августа

Вадим Карасев





Игровой сервис Steam каждую неделю публикует список игр и проектов, которые приносят ему максимальную выручку. На этой неделе состоялось сразу два громких игровых релизов: Sony выпустила крупную AAA-игру Marvel’s Spider-Man Remastered, плюс издательство Devolver Digital выпустило ожидаемый проект про культ ягненка — игру Cult of the Lamb. Оба этих проекта смогли занять сразу по два места в ТОП-10 Steam по выручке за минувшую неделю.

Так выглядит список 10 проектов, которые принесли Steam максимальную выручку на этой неделе, с 8 по 14 августа, на первом месте, как и многие уже недели, располагается Steam Deck:

Steam DeckMarvel’s Spider-Man RemasteredMarvel’s Spider-Man RemasteredCult of the LambFarthest FrontierCult of the LambTwo Point CampusStrayCyberpunk 2077Guilty Gear -Strive- Season Pass 2