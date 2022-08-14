Дмитрий Тарасов проявляет безразличие к жене

Футболист Дмитрий Тарасов охладел к супруге Анастасии Костенко. Анастасия Костенко пытается всеми силами доказать, что Дмитрий Тарасов без ума от нее, и между ними страсть. Однако последнее видео заставило подписчиков пары засомневаться в чувствах футболиста. Еще недавно Дмитрий то и дело подозревали в измене, но футболист все отрицал, да и Костенко пыталась с достоинством выйти из ситуации, уверяя — в их семье точно все хорошо. Вчера супруги посетили день рождения близкого человека, не обошлось здесь и без чувственных танцев Тарасова с женой. Правда, пользователи Сети решили, что спортсмен вдруг охладел к матери своих детей.«Что-то он отворачивается, Настя!»; «Как мне жалко Настю, такая шикарная женщина, а его взгляд блуждает»; «Он уже не любит, смиритесь!»; «Да, мужики такие, и даже такие красотка им бывают не нужны!»; «Настя так преданно смотрит на него, а он отворачивает, будто его тошнит уже!»; «Дмитрий как будто наказание отбывает»; «А вам слабо сохранить страсть после пяти лет брака? Видимо, тут все погасло. Грустно, конечно, но это жизнь», — отмечают подписчики. Костенко не стала оставлять без внимания столь нелестные комментарии и заявила, что и их пара не может быть идеальной. Также она призвала хейтеров обратить внимание на себя, прежде чем критиковать незнакомых людей. «Очень хочу, чтобы женщины, которые подписаны на меня или просто заходят в гости, научились любить и ценить себя! Перестали бы что-то менять, просто потому что кто-то не солидарен с ними. Главное, это вы и то, как вы себя ощущаете. Здравый человек корректирует себя, невротик — людей вокруг!» — сделала выводы 28-летняя мать троих детей.