До +27 ожидается в Иркутске днем 14 августа
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До +27 ожидается в Иркутске днем 14 августа

До +27 ожидается в Иркутске днем 14 августа

14 августа в Иркутской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, в западных, северо-западных районах, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами сильные дожди, грозы. Утром туман, ветер до десяти метров в секунду, при грозах с порывами до 14 метров в секунду, температура +22,+27, при облачной погоде +13,+18.

В Иркутске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, северо-восточный до девяти метров в секунду. Температура +25,+27.

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По материалам: irk

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