Дочь Анастасии Заворотнюк боится за жизнь мамы

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна высказалась о здоровье мамы. Ранее в Сети поползли слухи о том, что экспериментальная терапия, которую принимала актриса Анастасия Заворотнюк в целях борьбы с раком, помогать перестала. Утверждалось, что шансы на благополучный исход практически ничтожны. На этом фоне дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна выступила с заявлением. Блогер в своей манере проинформировала о состоянии здоровья матери.Звездная дочь не вдавалась в детали, но в очередной раз подчеркнула, что болезнь действительно очень серьезная. «Болезнь очень серьезная. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать. Для всех нас это боль. Мы в нее верим, она самая сильная», — цитирует Анну «solenka.info». Ранее многие поклонники заметили, что муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев давно не выходит на лед и даже отказался от прибыльных гастролей. Внезапное исчезновение Чернышева связали с ухудшением здоровья Заворотнюк.