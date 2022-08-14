Елена Ваенга показала сына – именинника в его первый юбилей
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Елена Ваенга показала сына – именинника в его первый юбилей

Елена Ваенга показала сына – именинника в его первый юбилей
45-летняя певица Елена Ваенга празднует первый юбилей сына. Ивану исполнилось 10 лет. Елена Ваенга показала, как поздравила единственного сына. Иван получил большой торт, украшенный свечками. Мальчик внимательно смотрел на угощение, задумчиво улыбался и, наверно, загадывал желание.
Поклонники певицы также поздравили именинника. «С первой круглой датой Ивана!», «Пусть всё, что загадано, обязательно исполнится», «Как быстро вырос мальчик! С днём рождения вашего маленького, но уже такого взрослого сына, Леночка!», «Поздравляю Ванюшу с днём рождения! Крепкого здоровья, успехов во всём, радости, всего самого наилучшего!» — написали комментаторы.
Елена Ваенга родила Ивана от музыканта своего коллектива Романа Садырбаева. В 2016-м году пара узаконила отношения. Роман старше Елены на шесть лет. У Ваенги до Садырбаева были длительные отношения с продюсером Иваном Матвиенко, который и сделал ее звездой. Иван был старше Елены на 20 лет. Их отношения начались, когда ей было 18 лет. В 2011-м артистка и продюсер расстались.
# Шоу-бизнес Ваенга Елена
По материалам: z-aya

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