Фарруху Иванову из Баяндаевского района нужна помощь в лечении редкого заболевания

Благотворительный фонд «Стеллариум» ведет сбор помощи Фарруху Иванову из деревни Люры Баяндаевского района. Мальчик борется с редким заболеванием: анемией Даймонда-Блекфена. Ему нужна пересадка костного мозга.

«Фаррух родился немного раньше времени, и сразу же начал сражаться за свою жизнь. У мальчика сложное генетическое заболевание. Костный мозг работает неправильно, и ему требуются постоянные переливания компонентов крови. За три года врачи испробовали все возможные варианты помощи малышу. Принято решение о проведении пересадки костного мозга», — говорится в сообщении фонда.

В начале года малыш и его мама, брат и сестра с помощью неравнодушных людей прошли комплексное обследование в Санкт-Петербурге. Мальчику подобрали донора костного мозга. Пересадке назначена на 5 сентября, а перед ней малышу и его донору предстоит подготовительный процесс.



Фарруха ждут в клинике 17 августа. Летом детские отделения и организации, которые оказывают помощь, загружены. Квартирный фонд в благотворительной организации «Адвита», которая помогает семьям, проходящим лечение, переполнен. Мальчику с мамой и донором негде разместиться в Санкт-Петербурге. «Стеллариум» просит помочь оплатить проживание в северной столице на две недели. У Фарруха шесть братьев и сестер, многодетная семья самостоятельно не справится с расходами на поездку.

Сумма сбора — 90 тысяч рублей. Сделать пожертвование можно на сайте благотворительного фонда «Стеллариум».