FTX и Paradigm запустят торговлю фьючерсными спредами

Биткоин-биржа FTX заключила сотрудничество с инвестиционной компанией Paradigm для запуска торговли фьючерсными спредами «в один клик».

FTX has officially partnered with leading institutional liquidity network @tradeparadigm to make it easier and cheaper than ever to trade the spread between spot, perpetuals and futures instruments on $BTC, $ETH, $SOL, $AVAX, $APE, $DOGE, $LINK and $LTC!https://t.co/O7chj4l09C pic.twitter.com/mbqjpo6qCQ