Гороскоп от Анжелы Перл на 15 августа 2022 года: астролог советует не поддаваться соблазнам

Анжела Перл рассказала, что 15 августа 2022 года будет нейтральным днем для многих знаков зодиака. Большая часть задач будет скучной и неинтересной. А потому и результатами вряд ли можно будет кому-нибудь похвастаться.

Анжела Перл советует не предлагать новые идеи

Овен (21 марта — 19 апреля)

Уверенности Овнам не всегда будет хватать. Появятся также сомнения, которые начнут несколько терзать душу. Временами на работе обеспечены стрессы. Придется не один раз поволноваться. А затем и вовсе вероятна некоторая депрессия. Иными словами, далеко не все будет гладко. Лучше ограничить общение на какое-то время.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцов ждет множество забот и задач, которые предстоит выполнить в течение дня. Неожиданно навалятся проблемы. Во многом результат будет зависеть от выбранного способа их решения. Некоторые окружающие могут критиковать, что изрядно подпортит настроение. Свои идеи можно никому не предлагать. Дело в том, что их вообще никто не поддержит.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам стоит постараться для того, чтобы укрепить любовные связи. Благодаря обаянию удастся расположить к себе окружающих. А удачные совпадения помогут решить некоторые вопросы, которые терзают душу и не дают покоя уже долгое время. Также Близнецы могут заключить выгодную сделку, которая им позволит поправить финансовое состояние.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам предстоит столкнуться с несколькими неприятными сюрпризами. Начинать что-то новое не стоит. Дело в том, что все может обернуться крахом. К тому же есть все шансы испортить свою репутацию. Потом восстановить ее будет не столь легко. Что касается личной жизни, то с любимым человеком могут быть недопонимания, как сообщает издание rsute.ru.

Анжела Перл советует не поддаваться соблазнам

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы получат весьма неожиданные, но при этом приятные новости, которые поднимут им настроение уже с самого утра. Фортуна позаботится о том, чтобы представителям этого знака зодиака не пришлось скучать. Потерь удастся избежать в том случае, если взять ситуацию под свой контроль как можно скорее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День окажется несколько неоднозначным для Дев, поэтому им рекомендуется быть постоянно начеку. Дело в том, что некоторые события могут не самым лучшим образом повлиять и испортить некоторые планы. Придется потом перестраиваться. Застраховать самого себя от ошибок будет не столь легкой задачей. В этот день нужно избегать экспериментов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя перед Весами откроются некоторые новые возможности, воспользоваться ими, увы, никак не удастся. Дело в том, что обстоятельства сложатся не самым лучшим образом. Могут подвести люди, на которых была ранее надежда. А из-за недопонимания чувства к любимому человеку могут и вовсе остыть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Впереди ждут приятные эмоции позитивного характера. Пока что можно себе позволить просто немного расслабиться и плыть по течению. Не стоит спешить. Тем более что все будет идти так, как положено. А что касается любви, то Скорпионов ждет новый этап. Они будут наслаждаться отношениями и романтикой со своей второй половинкой.

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Анжела Перл советует не расслабляться

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День окажется несколько провальным и далеко не самым удачным, увы. Некоторые события будут напрягать и портить настроение. Однако Стрельцы настроены весьма решительно и готовы противостоять любым проблемам и препятствиям. Из-за необдуманных поступков весьма вероятны серьезные неприятности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Далеко не самый простой день, в течение которого Козерогам придется изменить некоторые свои планы. В общении с окружающими людьми важно проявлять осторожность. Кое-кто может устроить слежку за Козерогами, чтобы узнать о них нечто новое. Даже вероятны проблемы в личной жизни с любимым человеком.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Напряженный день не позволит расслабиться. Водолеям придется решать вопросы финансового характера. А в личной жизни грядут заметные перемены к лучшему.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Решительность поможет достигнуть даже тех целей, которые казались ранее недостижимыми. Удачный период для сделок и деловых переговоров. Они окажутся удачными.