Хакер рассказал о полученной при взломе сайта Lockheed Martin информации
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Хакер рассказал о полученной при взломе сайта Lockheed Martin информации

Хакер рассказал о полученной при взломе сайта Lockheed Martin информацииХакер Killnet рассказал, что компания Lockheed Martin более 10 лет сотрудничает с НАСА

Основатель Killnet рассказал об информации, полученной при взломе сайта американской военно-промышленной компании Lockheed Martin, в беседе с RT.

«Самое основное, что мы получили, — это сотрудничество с космической корпорацией НАСА», — рассказал хакер. По его словам, компания более 10 лет тесно взаимодействует со спутниковой системой НАСА. «Мы получили больше 9 гигабайт различной информации», — добавил он.

При этом Lockheed Martin отрицает взлом, который дал доступ к информации о работниках. «Хорошо, но что они скажут своим сотрудникам на то, что все их данные уже 34 часа как продают в даркнете по пять баксов за логин?» — задался вопросом хакер.

1 августа бывший лидер российской хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом KillMilk, объявил о начале серии кибератак на Lockheed Martin. Он пообещал опубликовать личные данные сотрудников компании, и пригрозил им преследованием. К атаке на Lockheed Martin присоединилась группировка Killnet.

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По материалам: lenta.ru

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