Идеальная чистота по-турецки: почему в этой стране нет неопрятных домов

Тот, кто не был в Турции, и даже туристы, которые не захаживали в гости к местным, могут не знать об одной интересной особенности южных домохозяек: они содержат дом в идеальной чистоте. То, что считается чистым у нас, далеко не предел опрятности в понимании турчанок. Так почему же они такие?

Почему в Турции нет неопрятных домов

Русские женщины тоже считаются хорошими хозяйками. Никого не удивит, если вы делаете уборку раз в неделю, а генеральную — раз в месяц. Но в понимании турчанок этого совершенно недостаточно. Все дело в менталитете, отношении к семье и быту. Для турецкой жены и матери нет ничего важнее создания уюта, теплого домашнего очага. А еще в этой стране всегда готовы к приходу гостей.

Как же так получается, что в турецких домах нет ни одного неопрятного уголка? Женщины действительно очень много времени тратят на уборку, но относятся к этому не как к тяжкой и скучной обязанности, а как к искусству быть хозяйкой.

Секреты уборки южных хозяек

Чтобы содержать дом в идеальном состоянии, нельзя упускать ни один уголок. Важно всё: и пол, и столы, и стены, и окна, и зеркала.

Окна и занавески





Нет ничего предосудительного в том, что у нас принято мыть окна примерно дважды в год. Но согласитесь, что если это делать редко, оттереть пыль и грязь бывает очень сложно. Турчанки справляются с задачей гораздо быстрее, потому что не допускают сильного загрязнения. Они моют окна с чистящим средством раз в 7 или 10 дней, потому стекла тут практически незаметны, они пропускают в дом больше света и тепла.

Так же часто стирают и занавески. На них скапливается огромное количество пыли при проветривании, что может вызвать аллергию у домочадцев, особенно у маленьких детей. Потому стирать их нужно как можно чаще.

Санузел





В этой части турецкого дома уборка проводится каждый день. Это не вопрос желания, но привычка делает такую работу вполне посильной. Если ванная или краны будут в налете, хозяйка сгорит со стыда. Даже капельки влаги на кранах абсолютно недопустимы, что уж говорить о ржавчине или прочей грязи.

Люстры

Мытье светильников и люстр — занятие утомительное, но не для турчанок. Они моют даже самые мелкие элементы раз в месяц, чтобы на них не скапливалась пыль и не оседала на головы домочадцев.

Балкон





В разных странах по-разному относятся к предназначению балконов. В России люди хранят там все, что не поместилось в доме. Но для турков это недопустимо, и на то есть своя причина. Дело в том, что здесь семьи часто и завтракают, и обедают на свежем воздухе. На балконе может располагаться обеденный стол, поэтому тут должно быть чисто и опрятно. Исключены завалы из старой мебели, коробок, поломанных велосипедов и т.п.

Зеркала

Мытье зеркал, на которых вечно остаются разводы, мы часто оставляем на потом, а после устаем и оставляем все как есть. Но важность этого предмета в Турции сложно преувеличить. Женщины тут протирают все зеркала в доме каждый день.

Кухня

Это важное место в доме, где готовится еда, потому здесь не должно быть ни пылинки. В Турции принято мыть абсолютно все, что находится в этом помещении, а не только полы, плиту и столешницы. Хотя бы раз в месяц южные хозяйки перемывают все полки, их содержимое, двери фасадов, а также посуду, которой, возможно, даже не пользуются.

Ковры





Ковры в Турции — это предмет уюта в каждом доме. Их может быть очень много, тем не менее, хозяйка должна их регулярно чистить мыльным раствором и пылесосить. Это очень важно, ведь в коврах живут микробы, а также забивается пыль. Особенно опасны клещи, которые могут вызывать неприятные симптомы у всей семьи.

Вот почему в Турции вы не найдете неопрятные дома. Чистота — это само собой разумеющееся правило, повод для гордости любой хозяйки.