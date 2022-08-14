Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза

Вадим Карасев

За июнь экспорт европейских товаров в Россию частично восстановился, показав рост на 18% до 4,45 млрд евро с 3,78 млрд. Экспорт растет второй месяц подряд, в полтора раза превысив наихудший показатель апреля 2022-го в 2,78 млрд. евро. Об этом пишет издание РБК.

Отмечается, что июньские показатели значительно уступают цифрам июня 2021 года (7,21 млрд евро). Тогда, до начала спецоперации и введения беспрецедентных санкций, были разрешены поставки в РФ европейских самолетов, подшипников, товаров двойного назначения и предметов роскоши.

Исходя из информации Eurostat, крупнейшим поставщиком товаров в Россию остается, как и раньше, ФРГ (1,16 млрд евро), вслед за ней идет Италия (532 млн). Относительно весенних показателей вырос российский импорт из Польши — до 395 млн евро. Страны Балтии стали экспортировать продукцию на 481 млн, что на 38% больше цифр в апреле-мае текущего года.



В марте 2022-го на фоне слухов о возможных санкциях значительно вырос экспорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, составив 853 млн евро и временно обойдя категорию промышленного оборудования. Тем не менее торговые ограничения на лекарства так и не были введены, и по итогам июня поставки промышленного оборудования из ЕС увеличились на 21%, достигнув 1,12 млрд евро.



По данным Еврокомиссии, совокупно санкции затронули 28% стоимости товаров, экспортирующихся в Россию до обострения на Украине. Как утверждают представители Евросоюза, РФ недополучит товары общей стоимостью 24,8 млрд евро в год.

Что касается общих импортных показателей, медленно, но верно они будут восстанавливаться, считают в Центробанке. Представители организации указали данный сценарий, составляя проект основных направлений денежно-кредитной политики.

"Темпы этого восстановления будут определяться появлением новых механизмов финансирования и страхования, выстраиванием новых логистических маршрутов и формированием новых торговых связей. Росту импорта также будет способствовать запущенный с конца марта механизм параллельного импорта", — подчеркнули в Банке России.



В начале мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало список товаров для "параллельного импорта". В списке присутствовали техника Apple, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, медицинские инструменты, авиационные запчасти, а также звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника и музыкальные инструменты. Кроме того, Минпромторг внес в перечень изделия из кожи, бумаги и картона, автомобили марок Mitsubishi, Chevrolet, GM, Tesla, Renault, Honda, Nissan – в общей сложности 96 пунктов на 20 страницах.