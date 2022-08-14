Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза

Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза

За июнь экспорт европейских товаров в Россию частично восстановился, показав рост на 18% до 4,45 млрд евро с 3,78 млрд. Экспорт растет второй месяц подряд, в полтора раза превысив наихудший показатель апреля 2022-го в 2,78 млрд. евро. Об этом пишет издание РБК.

Отмечается, что июньские показатели значительно уступают цифрам июня 2021 года (7,21 млрд евро). Тогда, до начала спецоперации и введения беспрецедентных санкций, были разрешены поставки в РФ европейских самолетов, подшипников, товаров двойного назначения и предметов роскоши.


Исходя из информации Eurostat, крупнейшим поставщиком товаров в Россию остается, как и раньше, ФРГ (1,16 млрд евро), вслед за ней идет Италия (532 млн). Относительно весенних показателей вырос российский импорт из Польши — до 395 млн евро. Страны Балтии стали экспортировать продукцию на 481 млн, что на 38% больше цифр в апреле-мае текущего года.

В марте 2022-го на фоне слухов о возможных санкциях значительно вырос экспорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, составив 853 млн евро и временно обойдя категорию промышленного оборудования. Тем не менее торговые ограничения на лекарства так и не были введены, и по итогам июня поставки промышленного оборудования из ЕС увеличились на 21%, достигнув 1,12 млрд евро.

По данным Еврокомиссии, совокупно санкции затронули 28% стоимости товаров, экспортирующихся в Россию до обострения на Украине. Как утверждают представители Евросоюза, РФ недополучит товары общей стоимостью 24,8 млрд евро в год.

Что касается общих импортных показателей, медленно, но верно они будут восстанавливаться, считают в Центробанке. Представители организации указали данный сценарий, составляя проект основных направлений денежно-кредитной политики.

"Темпы этого восстановления будут определяться появлением новых механизмов финансирования и страхования, выстраиванием новых логистических маршрутов и формированием новых торговых связей. Росту импорта также будет способствовать запущенный с конца марта механизм параллельного импорта", — подчеркнули в Банке России.

В начале мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало список товаров для "параллельного импорта". В списке присутствовали техника Apple, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, медицинские инструменты, авиационные запчасти, а также звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника и музыкальные инструменты. Кроме того, Минпромторг внес в перечень изделия из кожи, бумаги и картона, автомобили марок Mitsubishi, Chevrolet, GM, Tesla, Renault, Honda, Nissan – в общей сложности 96 пунктов на 20 страницах.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные эгоцентризма, сидят и ждут принца»
Сергей Пускепалис об одиноких женщинах: «Царевны-несмеяны, полные
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь руки
Консервируем безопасно: как слить первый кипяток из банки и не обжечь
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток и кострища
На Большой Байкальской тропе устанавливают новые настилы для палаток
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей нового поколения
Показали первый геймплей перезапуска Alone in the Dark для консолей
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Импорт товаров из Европы в Россию за время санкций вырос в 1,5 раза
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Чем арбузы могут быть опасны для здоровья и даже жизни
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Никита Ефремов решил пойти войной на богачей
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Ксения Собчак хвастается роскошной жизнью, пока все сидят без работы
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Вера Брежнева может только мечтать о выступлениях
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и дочкой
Юлия Проскурякова отметила 40-летие с Игорем Николаевым, свекровью и
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и молитвы
Начало Успенского поста 14 августа 2022 года: обычаи, традиции и

Топ на сегодня

Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
Объясните мне, что это за штука? (13 фото)
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
499 человек заболело коронавирусом за сутки в Иркутской области
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой криптовалют
Платформа почтовых рассылок Mailchimp возобновила борьбу с рекламой
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие события кибербезопасности
Фишеры нацелились на криптовалюты, Тайвань обратился к IPFS и другие
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина Безрук отметили шестилетие брака
Острый психоз и измены не помеха любви. Артем Алексеев и Галина

Еще по теме

Зрада: Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины
В Швейцарии подсчитали стоимость санкций против России для ЕС
Украина увеличила импорт российских товаров на треть
Киев возвращается в орбиту Москвы — торговля Украины и РФ в 2017 выросла больше, чем с ЕС