Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
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Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе

Ингеборга Дапкунайте оказалась никому не нужна в Европе
Заработки актрисы Ингеборга Дапкунайте резко упали. Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте появилась в советском кинематографе еще в 1985 году. С тех пор ее творчество и работа неразрывно были связаны с Россией. Реклама, сериалы, театр, проекты – за день в Москве она зарабатывала порядка 5000 евро (около 320 тысяч рублей). После наступления февральских событий 59-летняя актриса негативно высказалась в адрес России и уехала в Брюссель, к маме.
В деньгах гражданка Великобритании Дапкунайте не нуждается. Ей помогает отец 5-летнего сына Алекса. Тем не менее, моноспекталь на фестивале «Летят журавли» в Таллине все-таки сыграет. Правда, желающих посмотреть на Ингеборгу пока всего 25 человек. Как пишет «Комсомольская правда», цена билетов - от 191 евро (11900 рублей) до 501 евро (31300 рублей). При этом зал всего – 12 рядов по 16 мест.
# Шоу-бизнес Дапкунайте Ингеборге
По материалам: z-aya

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