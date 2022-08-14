Иосиф Пригожин рассказал о связи с Валентином Юдашкиным

Продюсер Иосиф Пригожин не просто так стал известным. Иосиф Пригожин сейчас муж и продюсер популярной певицы Валерии. Именно при его грамотном продвижении она стала настоящей звездой эстрады. При этом Иосиф признается, что даже после 30 лет работы со звездами готов сменить профессию, если этого потребуют обстоятельства. Тем более, что сейчас для артистов настали не самые сытные времена. Он готов на все, что принесет деньги.В свое время уроженец Дагестана, рванувший покорять Москву в 16 лет, успел поработать и парикмахером, и разнорабочим. В столице России он стал тур-менеджером концертных программ. Именно Иосиф Пригожин организовывал первый показ моды Валентина Юдашкина. Это было в 1989 году. Через год он стал продюсером и познакомился с Валерий, которую сначала всего лишь хотел взять под свою опеку, спасая от мужа-тирана. Но все оказалось гораздо серьезнее, сообщает solenka.info. Их семейному подряду уже исполнилось более двух десятков лет. Чего в нем так и не случилось, так это общих детей, хотя оба очень этого хотели.