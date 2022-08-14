Итоги недели: Ethereum протестировала $2000, а Tornado Cash попал под санкции

Биткоин превысил $25 000, но не закрепился выше отметки, Ethereum протестировала уровень $2000, криптовалютный миксер Tornado Cash попал в санкционный список OFAC и другие события уходящей недели.

Биткоин поднялся выше $25 000, но закрыл неделю ниже отметки

Первая криптовалюта закрыла неделю ниже $25 000, хотя 14 августа в моменте превысила важный уровень. За последние семь дней актив прибавил 6,8%.

На момент написания биткоин торгуется у отметки $24 500. Капитализация цифрового золота — $469 млрд, согласно CoinGecko.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Все цифровые активы из топ-10 по капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Лучшую динамику показали Dogecoin (DOGE) и Ethereum (ETH) — их цены выросли на 18,2% и 17% соответственно.

Данные: CoinGecko.

Глава Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал сохранение цены биткоина в диапазоне $20 000–$30 000 из-за отсутствия значительного притока средств институциональных инвесторов.

По мнению сторонника золота Питера Шиффа, первая криптовалюта скорее продолжит падение к $10 000 и ниже, чем достигнет новых максимумов.

Разработчики Ethereum перевели финальный тестнет на PoS и назвали дату проведения обновления в основной сети

13 августа цена Ethereum превысила $2000 на фоне перевода тестовой сети Goerli на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Согласно новому анонсу, The Merge состоится примерно 15-16 сентября. Окончательная дата зависит от хешрейта второй по капитализации криптовалюты.

Конкретика в отношении сроков вернула активные дискуссии о судьбе майнеров. В JPMorgan предположили, что им придется искать альтернативные источники дохода, а одним из основных бенефициаров апгрейда станет Ethereum Classic (ETC). В CoinShares назвали нежизнеспособным возможный PoW-форк Ethereum из-за трудности миграции проектов.

В сообществе ETC действительно усомнились в реализуемости PoW-версии эфира (ETHW). В открытом письме организация ETC Cooperative отметила трудоемкость и затратность разработки форка, а также его дальнейшего признания крупными игроками сегмента.

В ответ сторонники ETHW заявили о намерении отменить механизм сжигания части комиссий, внедренный с EIP-1559. Позже они назвали форк неизбежным — проект собрал команду разработчиков и даже успел выполнить первые важные обновления, упомянутые ETC Cooperative.

Ethereum-миксер Tornado Cash попал под санкции США

8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. Согласно ведомству, с 2019 года платформа помогла злоумышленникам отмыть $7 млрд. Всего на заблокированных кошельках лежит $437 млн в стейблкоинах, ETH и WBTC.

История получила неожиданное развитие. Сперва эмитент стейблкоина USDC Circle заблокировал адреса кошельков и находящиеся на них активы Tornado Cash. Затем инфраструктурные компании Infura и Alchemy ограничили RPC-запросы к сервису. Все блокировки выполнены на уровне фронтенда, а использовать миксер можно напрямую через смарт-контракт.



К списку заблокировавших Tornado платформ также присоединились DEX-биржа деривативов dYdX и платформа Oasis.

В качестве протеста неизвестный пользователь Tornado Cash начал рассылать мелкие суммы в ETH на кошельки популярных в сообществе людей из США. Среди них оказались CEO Coinbase Брайан Армстронг, ведущий Джимми Фэллон, ютубер Логан Пол и Рэнди Цукерберг. В ходе активных обсуждений стало известно, что Виталик Бутерин тоже использовал сервис для донатов Украине.

12 августа в Нидерландах задержали неназванного разработчика Tornado Cash. По данным The Block, речь идет об Алексее Перцеве.

Стоящая за децентрализованным стейблкоином DAI MakerDAO задалась вопросом потенциальной смены обеспечения с USDC на ETH из-за опасений блокировки средств.

Криптолендинговая платформа Hodlnaut и биржа Hotbit остановили вывод средств

8 августа платформа криптовалютного кредитования Hodlnaut приостановила снятие средств, свопы и депозиты токенов из-за кризиса ликвидности.

В компании объяснили ситуацию текущими рыночными условиями. Команда проекта совместно с сингапурской юридической фирмой Damodara Ong LLC работает над планом восстановления.

С 10 августа криптовалютная биржа Hotbit тоже приостановила торговлю, ввод и вывод средств для всех клиентов. Сроки возобновления операций неизвестны.

Бывший руководитель Hotbit был вовлечен в неназванный проект в 2021 году, против которого ведется расследование. В рамках разбирательства некоторых топ-менеджеров биржи вызвали в суд для дачи показаний, а часть активов компании заморозили.

CoinFLEX и Nuri подали заявки на реструктуризацию

Платформа криптовалютных деривативов CoinFLEX направила заявку на реструктуризацию в суд Сейшельских Островов.

Компания проинформировала клиентов о процессе по электронной почте. CoinFLEX намерена привлечь $84 млн для погашения долга, а также добиться от вкладчиков и суда одобрения предложения по выпуску токенов Recovery Value USD (rvUSD), акций и заблокированных монет FLEX.

Аналогичную заявку подал немецкий криптобанк Nuri. Его услугами пользовались более 500 тысяч клиентов.

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Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов

Чистый убыток Coinbase во втором квартале 2022 года составил $1,1 млрд или $4,98 на акцию, что вдвое превысило ожидания аналитиков ($2,47). Чистая выручка в апреле-июне сократилась с прошлогодних $2,03 млрд до $803 млн. Это связано с падением цен на цифровые активы и объемов торгов на платформе с $462 млрд до $217 млрд.

На этой неделе биржа подтвердила, что получила запросы от Комиссии по ценным бумагам и биржам США об операциях, клиентских программах, а также существующих и будущих продуктах компании.

Пользователи Curve Finance лишились $573 000 в результате атаки на фронтенд

9 августа неизвестные скомпрометировали фронтенд DeFi-протокола Curve Finance. В результате пользователи потеряли активы стоимостью $573 000. Проведенный анализ показал, что инфраструктуры сервера и провайдера скомпрометированы не были. Первопричину продолжают искать.

12 августа CEO Binance Чанпэн Чжао сообщил, что злоумышленник направил средства на платформу, после чего команда заморозила и вернула $450 000.

Винник впервые предстал перед судом США

Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско. Судя по профайлу заключенного на сайте тюрьмы Санта-Рита, он не подлежит освобождению под залог.

Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники владели и управляли криптовалютной биржей BTC-e, занимавшейся киберпреступностью и отмыванием средств, позволявшей пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности. За время ее работы объем торгов составил $4 млрд. Россиянину грозит около 50 лет тюрьмы.

Сооснователь WazirX опроверг заявления главы Binance Чанпэна Чжао

Соучредитель индийской криптобиржи WazirX Нишал Шетти опроверг ряд заявлений главы Binance Чанпэна Чжао касательно взаимоотношений платформ.

«Технология, продукт, домен, бренд и все остальное было продано Binance нашей сингапурской компанией Zettai», — рассказал Шетти, отрицая заявления Чжао о незавершенной сделке.

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